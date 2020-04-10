Başkan Kaya, üyelerine maske dağıttı
Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında görev başındaki üyelerine maske dağıttı.
10.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:40
Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında görev başındaki üyelerine maske dağıttı.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, üyelerin maske dağıtımı yaptı. Tek tek üyelerini ziyaret eden Kaya, sürekli dışarıda görev yapan üyelerine maskelerini dağıtarak virüse karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. - KARABÜK
Kaynak: İHA