Başkan Karakayalı'dan 'üniversite' çağrısı

09.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:55

'Zaman sözün icraata dökülme zamanıdır'

Geçtiğimiz dönemde, Demokrasi Üniversitesi Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'den randevu alamadığı için sürecin tıkandığına vurgu yapan Başkan Karakayalı, "Cumhur İttifakı içerisinde bulunan ilçe başkanlarımız Rektör'ümüzden bir randevu talep edip görüşsünler. Gelinen noktada, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Zaman, sözün lafta kalmayıp icraata dökülme zamanıdır" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin yeni açılacak Meslek Yüksek Okulu (MYO) için ilçede bulanan 3 binayı tahsis etme kararı almış, önerge meclisten oy birliği ile geçmişti.Kemalpaşalıların sabırsızlıkla beklediği üniversitenin ilçeye kazandırılma için bütün dinamiklerle hareket etmek çağrısında bulunan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karkayalı, sürecin işlemesi için büyük bir caba harcadıklarını kaydetti, "Yerelde kalkınmaya önem veriyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Üniversitenin Kemalpaşa'ya kazandırılması çok önem verdiğimiz bir proje. Bunu meclise sunduk, AK Parti ve MHP meclis üyeleri de bize destek sözü verdiler. Gelinen noktada, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Zaman, sözün lafta kalmayıp, icraata dökülme zamanıdır" dedi.

"RANDEVU ALAMIYORUM"

Üniversitenin ilçeye kazandırma sürecinde Demokrasi Üniversitesi Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'den randevu taleplerine geri dönüş olmadığını belirten Başkan Karakayalı, "Üniversitenin kurulması için mecliste hep birlikte karar verdik oy birliğiyle geçti. Karar meclisten çıkmasının ardından yaklaşık 3 aydır Sayın Rektör'ümüzden randevu talep ediyorum. Şimdiye kadar geri dönüş almadım. Burada bir çağrım olacak. Bu iş için hep beraber çalışalım. rzumuz şudur; Kendileri de eğitim için bir yarar sağlamak isterlerse, Cumhur İttifakı içerisinde bulunan ilçe başkanlarımız Rektör'ümüzden bir randevu talep edip görüşsünler" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler