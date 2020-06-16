Başkan Kale: "Cihanbeyli'ye yeni otogar binası kazandırıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kale: "Cihanbeyli'ye yeni otogar binası kazandırıyoruz"

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Cihanbeyli'ye yeni otogar binasını kazandıracaklarını söyledi.

Başkan Kale:
16.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:53

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Cihanbeyli'ye yeni otogar binasını kazandıracaklarını söyledi.

Başkan Kale, Cihanbeyli'nin son yıllarda her alanda büyük bir gelişim trendi yakaladığını belirtti. Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte de projelerle ilgili çalışmaları devam ettirerek, hiçbir gecikmenin yaşanmaması için gayret sarf ettiklerini kaydeden Kale, "Adeta yeniden imar ettiğimiz güzel Cihanbeyli'mize şimdi de yeni bir otogar binası kazandırıyoruz. İnşallah yeni otogar 2021 yılında hizmet vermeye başlayacak" dedi.

"Yol seferberliği tüm mahalleleri kapsıyor"

Belediye olarak Cihanbeyli'de bu yıl yol ve prestij cadde seferberliği başlattıklarını hatırlatan Başkan Mehmet Kale, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, "Yol seferberliğimiz, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi olan Cihanbeyli'deki tüm mahallelerimizi kapsamaktadır. Program dahilinde bütün mahallelerimizde sırasıyla çalışma yapılacaktır. Prestij cadde çalışmalarına önümüzdeki günlerde yenilerini ekleyeceğiz. Karabağ, Yeniceoba ve Yapalı mahallelerimizde de prestij cadde çalışması yapacağız. Ayrıca Yapalı-Göl Yaylası ve Pınarbaşı-Çeşmelisebil yollarının asfalt yapım işinin de girişimlerimiz sonucunda Büyükşehir Belediyemiz tarafından programa alındığını duyurmak istiyorum. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Maske ve sosyal mesafe uyarısı

Türkiye'nin korona virüs salgınına karşı tüm dünyaya örnek bir mücadele sergilediğini vurgulayan Başkan Kale, ancak yeni normalleşme döneminde vakalarda yaşanan artışın üzüntü verici olduğunu belirtti. Kale, "Mücadelede tam sonuca ulaşabilmemiz için rehavete kapılmadan tedbirlere harfiyen riayet etmeye devam etmeliyiz. Özellikle maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı çok önemli Vatandaşlarımdan ricam uyarılara son derece önem vermeleri ve kurallara eksiksiz uymalarıdır. İnşallah bunu yaparsak, çok daha güzel günleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Haber
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Haber
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla 'pes' dedirtti
Maskeyi kafasına takan turizmci, yaptığı açıklamayla "pes" dedirtti
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Yasmin Erbil Türkan Şoray Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Başkan Kale: "Cihanbeyli'ye yeni otogar binası kazandırıyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 15:56:48. #1.15#
title