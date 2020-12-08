Başkan Işık: "Okçu Mahallesi'nin iki sorununu çözdük"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Işık: "Okçu Mahallesi'nin iki sorununu çözdük"

08.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:19
Başkan Işık:

Mahalle gezilerini tarımsal üretimi ile ön plana çıkan Okçu Mahallesi ile devam eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek talepleri aldı.

Mahalle gezilerini tarımsal üretimi ile ön plana çıkan Okçu Mahallesi ile devam eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek talepleri aldı.

Okçu Mahallesini Başkan Yardımcıları Salih Özden, Murat Arık, Abdullah Damcı, Ömer Köse ve İlyas Bahar ile birlikte ziyaret eden Başkan Işık, mahalle muhtarı Ali Yamandan mahallede yapılması istenen talepleri aldı.

Başkan Işık ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Okçu Mahallesi'ne tarımsal üretimi ön plana çıkarttıkları için teşekkür etti. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Görevi başladığımızda mahallemizin iki önemli sorunu vardı. Birisi içme suyu deposuydu. Çok şükür 300 tonluk depoyu bitirdik, şuanda deneme çalışmaları devam ediyor. Yakında işletmeye alacağız. Yine Okçu ve Güveçci mahallelerimizin birlikte kullandığı Çamlıca yolu olarak bilinen yolumuzu geçen yıl asfaltlama, bordür taşları ve kilit taşları döşemesini gerçekleştirdik. Mahalle içinde bazı çalışmalarımız oldu. 2021 yılı programı içerisinde park sulaması ve bu amaçla ilgili bir depo talebi daha var. Diğer taraftan mahallemizin sonradan mahalle olan köylerimizdeki sorunlardan olan birisi olan imar uygulaması talepleri var. Onunla ilgili yerleşim yerindeki imar konusunu diğer mahallelerimizle birlikte görüşüp yeniden değerlendireceğiz. Okçu, Güveçci ve Sofu Mahallelerimizin ortak problemi olan sulama suyu kanalının elden geçirilmesi, kanaletlerin yapılması veya kapalı boru sistemiyle sulama sisteminin yeniden ele alınması talebi var. Bunu da Devlet Su İşleri görüşüp eğer yapabilirlerse DSİ, eğer olumsuz bir sonuç gelirse Belediyemiz aracılığı ile yapacağız. Muhtarımız Ali Yaman ve çalışma arkadaşlarına mahallemize sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Başkan Işık: 'Okçu Mahallesi'nin iki sorununu çözdük'
Başkan Işık: 'Okçu Mahallesi'nin iki sorununu çözdük'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

80 yıllık su sorununa baraj çözümü
80 yıllık su sorununa baraj çözümü
Naip'te su sorununa kalıcı çözüm
Naip'te su sorununa kalıcı çözüm
Balkan gençliği ortak sorunlara ortak çözümler arıyor
Balkan gençliği ortak sorunlara ortak çözümler arıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Haluk Bilginer Nesrin Cavadzade
Spor Sörloth Ersun Yanal Caner Erkin Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Işık: "Okçu Mahallesi'nin iki sorununu çözdük" - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:20:32. #1.15#
title