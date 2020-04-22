Başkan Hızlı'dan 23 Nisan mesajı AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Kurtuluş Savaşı mücadelesinde nasıl ki 7'den 70'e bir bağımsızlık mücadelesi vererek cepheye koştuysak bu günde aynı hassasiyetle 7'den 70'e evlerimizde kalmamız gerekiyor.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Kurtuluş Savaşı mücadelesinde nasıl ki 7'den 70'e bir bağımsızlık mücadelesi vererek cepheye koştuysak bu günde aynı hassasiyetle 7'den 70'e evlerimizde kalmamız gerekiyor." dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100'üncü yılı olduğunu hatırlattı. Başkan Hızlı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklara emanet etmiştir. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Birinci Meclisimizin tüm kahraman üyelerini ve Milli Mücadeleye emeği geçenler ile vatan uğruna verdiğimizi tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kurtuluş Savaşı mücadelesinde nasıl ki 7'den 70'e bir bağımsızlık mücadelesi vererek cepheye koştuysak bu günde aynı hassasiyetle 7'den 70'e evlerimizde kalmamız gerekiyor. Dün ile bu günün arasında aslında büyük bir fark yok. O günlerde nasıl Milli ve Manevi duygularla cepheye koşuyorsak bugün de korona virüse karşı mücadelede aynı duygularla evlerimizde oturmalıyız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, özellikle dünyada salgın olarak yayılan COVİD 19'a karşı aldığı önleyici tedbirler ve ortaya koyduğu dik duruş ile Milletimizin içini ferahlatmıştır. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu sürecinde üstesinden hep birlikte geleceğiz." - MANİSA

Kaynak: İHA