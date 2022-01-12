Başkan Gürkan, Türk Eğitim Sen Malatya Şubesini Ziyaret Etti

MALATYA (Bültenler) - Türk Eğitim Sen Malatya Şubesinde yapılan ziyarette Başkan Gürkan, Türk Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin ve yönetimiyle bir süre görüşerek istişarelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın sendikalarına yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnun olduklarını ifade eden Türk Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin, " Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın eğitime olan duyarlılığını biliyoruz. Kendisinin de eğitim kökenli olması bu konuda elimizi daha da güçlendiriyor. Sorunlarımız ve problemlerimiz olduğunda gönül rahatlığıyla gidip kapısını çalacağımız ve eğitimin sorunlarını ve problemlerini dile getirdiğimiz zaman bunlara çözüm noktasında destek olacaklar. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Eğitim Sen Başkanı Fevzi Şahin ve yönetiminin sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Biz belediye olarak yönetimi idame ettirirken özellikle katılımcı belediyecilik ilkesinde paydaşlarımızla şehrin yol haritasını ve yön pusulasını oluşturmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Dolayısıyla eğitim sendikaları, sivil sendikalar, işçi sendikaları, meslek kuruluşları, kanaat önderleri ve yerel önderlerin görüş ve düşünceleri bizim için önemli ve anlamlıdır. Bu anlamda değerli Türk Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Fevzi Şahin'in eğitim ile ilgili düşüncelerini, şu anda sahada yaşadıklarını dinleme ve bizim eğitime bakış açımızı, eğitime olan ilgi alakamızın günümüz versiyonunda nasıl bir değerlendirmeye tabii tutulacağı açısından istişarelerde bulunduk. Özellikle öğretmenlerimizin okullarda karşılaştığı problemler, öğretmen veli, öğretmen idare yönetim ilişkileri konusunda bizlere güzel bilgiler verdiler. Bizlerde gerek Milli Eğitim İl Müdürümüzle yaptığımız toplantılarda, gerek Valiliğimizle yaptığımız toplantılarda gerek bakanlığımızla yapacağımız görüşmelerde özellikle Anadolu'daki eğitim ordusunun karşılaştığı problemleri ve sıkıntıları aktarma fırsatımız oldu.

Bizlerde yerel yönetimler olarak özellikle okullarımızın daha sağlıklı, daha hijyen olması için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca fiziki yapılarının içerisinde kütüphane ve spor tesisleri gibi benzeri yapıların da oluşturulması noktasında belediye olarak bütün okullarımıza yardımcı olma noktasında her türlü gayret ve çabayı gösteriyoruz. 18 okulumuza sportif tesis yapılması ve diğer okullarımıza kütüphane yapılması noktasında çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin okulların dışında semt konaklarımızda ve eğitim merkezlerimizde müfredat programlarını destekleyen çalışmalarımız var. Türk Eğitim Sen Başkanımız ve yönetimiyle verimli bir görüşme yaptık kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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