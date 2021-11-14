BAŞKAN GÜRKAN,SÜRGÜ MAHALLESİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

DOĞANŞEHİR, MALATYA (Habermetre) - SÜRGÜ KAYNAK SULARIYLA VE ALABALIKLARIYLA GÜZİDE BİR MAHALLEMİZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Gürkan, Sürgü mahallesinde vatandaşlarla da bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Doğanşehir ilçesini ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sürgü mahallesinde de inceleme gezisinde bulundu. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sürgü Mahallesi merkezinde bulunan cami etrafının tamamlanan düzenleme çalışmalarını da inceleyen Başkan Gürkan, daha sonrasında ise esnafları ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Gürkan'ın Sürgü Mahallesi ziyaretinden dolayı mahalle halkı olarak memnun olduklarını ve Başkan Gürkan'a çalışmalardan dolayı teşekkür ettiklerini ifade eden Sürgü Mahalle Muhtarı Tamer Aktaş, "Yeşil Sürgümüz Malatya'nın Güneydoğu Akdeniz giriş kapısı, turizm beldemiz. Sürgü mahallemizde Karşıyaka, Bahçeciler yolu asfaltı ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 bin 500 metre kapalı 3 bin 500 metre açık kanal için teşekkür ederim. Ayrıca camimizin çevre düzenlemesi de yapıldı. Başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Sürgü mahallesini ziyaret etmekten dolayı memnun olduğunu dile getiren Başkan Gürkan, "Sürgü mahallemiz Malatya'yı güneye bağlayan aynı zamanda kavşak noktasında olan bir beldemizdi şimdi ise mahallemiz. Bir taraftan Doğanşehir Belediyemiz diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi olarak bizler Sürgü Mahallemize her türlü hizmeti getirme noktasında kararlıyız. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. 718 mahallemize nasıl ki suyu, asfaltı, kanalizasyonu götürdüysek Sürgü mahallemize de altyapı ve çevre hizmetleriyle ilgili her türlü hizmeti getireceğiz. Sürgü mahallemiz aynı zamanda suyu bol olan bir mahallemiz.

Sürgü mahallemizde merkez camimizin çevre düzenlemesini ilgili arkadaşlarımız yaptı ve bitirdiler. Yapılan çalışmaları gördük ve bazı eksikliklerin olduğunu tespit ettik. Ayrıca o bölgede çıkacak ve çıkmakta olan su kaynaklarının rehabilitasyonun ve çevre düzenlemesinin yapılması gerekiyor. Bu konuda da ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Sürgü mahallemiz kaynak sularıyla, alabalıklarıyla, sosyal tesisleriyle meşhur güzide bir mahallemiz. Suların baraja gittiğini ifade ettiler ve ilgili arkadaşlara gerekli proje ve fizibilite işlemlerinin yapılması noktasında gerekli talimatları verdim. Sürgü mahallemize gerekirse bir arıtma tesisi yapılması noktasında çalışmaların yapılması için gerekli talimatları ilgili birimdeki arkadaşlarımıza verdik. Biz göreve geldiğimizde asfaltsız hiçbir mahallemiz kalmayacak dedik ve Allah'a şükür kalmadı. Susuz hiçbir mahallemiz kalmayacak dedik Allah'a şükür onu da gerçekleştirdik. Kuraklık nedeniyle bazı mahallelerimizde sıkıntılar var ama bununla ilgi kış döneminde yeni sondajlar açılması için arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Türkiye'de ve dünyada kuraklık bütün insanlığın karşılaştığı sorunlardan bir tanesi. Kuraklığa rağmen biz vatandaşlarımızı susuz bırakmama noktasında elimizden gelen gayreti ve çabayı gösterdik. Bundan sonrada gayretimiz ve çabamız devam edecek. Sürgü mahallemize hizmetlerimiz ilçe belediye başkanımızla birlikte birlik içerisinde kaymakamımızla, muhtarlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla, ilçe başkanlarımızla yoğun bir çalışma içerisine girerek Sürgü'nün özel hususiyetlerinden dolayı Sürgü'ye çok daha büyük hizmetler yapmak durumundayız. Bugüne kadar yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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