Başkan Gürkan, Lokma Gününe Katıldı

Malatya Ali Kapısı Derneği tarafından düzenlenen Abdal Musa Birlik Lokması programına katılan Battalgazi nasılsın Başkanı Selahattin Gürkan, şehirde yaşayan herkesin 'ben bu şehrin sakini değil, sahibiyim' anlayışıyla hareket ettiği bir atmosferin oluşturulması gerektiğini söyledi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ali Kapısı Derneği tarafından düzenlenen Abdal Musa Birlik Lokması programında vatandaşlarla bir araya gelip, birlikte lokma yedi. Burada konuşan Malatya Ali Kapısı Derneği Başkanı Muhsin Topalcengiz, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bugün Abdal Musa aşkına birlik lokmasını yaptık. Abdal Musa Sultan Horasan erenlerinden Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin amcası Haydar Ata'nın torunu Hasan Gazi'nin oğludur. Bunun için birlik beraberlik içerisinde burada bulunmak istedik. Selahattin başkanımızın ve tüm canlarımızın da yanımızda olmaları bize onur verdi. Onların da lokmaları kabul olsun. İzzeti dergahına yazsın. Hazreti Hızır omzunda olsun, başkanımızın yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Türkiye'nin her zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğe toplum olarak en ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde, bu aktiviteyi yapmak ve öne çıkarmak için gayret gösteren Muhsin Dede'yi kutluyor ve tebrik ediyorum. Bugün Türkiye jeopolitik anlamda hem yurt içinde, hem yurt dışında bir sarmal içerisinde. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğe ihtiyacı en üst seviyede olması gereken bir dönemdeyiz. Abdal Musa lokmasının bu dönemde organize edilmesi takdire şayan bir hadisedir. Biz toplumumuzdaki Alevi kardeşlerimizi bir zenginlik olduğunu biliyoruz. Bu zenginliğe sahip çıkma gibi bir sorumluluğumuz vardır. İnşallah bundan sonraki süreçte toplumdaki tüm renk ve çiçekleri fotoğrafik anlamda da şehrin fotoğrafı olarak sunmak durumundayız. Şehirde yaşayan herkesin ben bu şehrin sakini değil, sahibiyim anlayışıyla hareket ettiği, bu şehir benim şehirim dediği, bu toplum, bu halk benim halkım dediği, bu duygu atmosferini oluşturmamız lazım. İnşallah biz bundan sonraki süreçte gerek sivil toplum örgütleri olsun, gerek bu tür derneklerimiz olsun, kanaat önderlerimiz ve yerel önderlerimiz olsun, gerek kamu kuruluşlarındaki görevli arkadaşlarımız olsun Malatya paydası altında medeniyetlerin başladığı bu merkezde yeni medeniyet destanı yazmak üzere el ele hep birlikte bu kutlu yola çıktık. İnşallah bu kutlu yolda çok güzel medeniyet ve hizmet destanları da birlikte yazacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara lokma ikram edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA