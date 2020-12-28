Başkan Gürkan'dan Yakınca Mahallesine ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yakınca Mahallesi'ni ziyaret etti. Yakınca Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan, Yakınca Mahallesi'nin tarihi dokusuna önem verdiklerini ve Yakınca Mahallesinde özüne, kültürüne uygun bir şekilde çalışmaların yapılacağını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya'nın mahallelerinde yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Başkan Gürkan'a, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, ilgili Şube Müdürleri, Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ve Öz Yakıncalılar Derneği Başkanı Mehmet Gezer de eşlik etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç, " Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın tüm mahallelere verdiği önem gibi Yakınca Mahallesine de büyük önem vermektedir. Başkanımız tüm Daire Başkanlarıyla birlikte gelip bizleri ziyaret ettikleri için kendilerine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Pek fazla sorunumuz olmamasına rağmen, bizim sorunlarımızı dinleyip sorunlarımıza çözüm bulacaklarına dair kendilerinden söz aldık. Sayın Başkanımıza tekrardan mahallem ve şahsım adına tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca Yakınca Mahallesinde Sidelya Parktan başlayıp, Özhan Sanayi Sitesinden Anayurt Bulvarına insanların çok rahat bir şekilde ulaşım sağlanacak yolun açılması için yapılan çalışmalardan dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yaptığı çalışmaları hayranlıkla, sevgiyle, muhabbetle izlemeye devam ettiklerini ifade eden Öz Yakıncalılar Derneği Başkanı Mehmet Gezer ise "Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Beyefendi mahallemizi ziyaret ederek bizlerle eksiklerimiz konusunda gerekli istişarelerde bulundu. Eksiklerimizi giderme noktasında mahallemizin daha refah hale gelmesi için sağlamış olduğu çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyoruz. Yakınca Mahallemizin tarihi doku ve yeni yapılanma sürecinde tarihi dokusu bozulmadan gelecek nesillere aktarılması adına bizlere destek olacaklarını söylediler. Bende derneğim ve mahallem adına Sayın Selahattin Gürkan Başkanıma teşekkür ediyorum. Gelişen Malatya'mızın, büyüyen Malatya'mızın Selahattin Başkanımızın ve ekibinin vizyonuyla şekillenmesi sürecinde bütün ekibe teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yakınca Mahallesi ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Mahallelerimiz bizim için önemlidir. Mahalle muhtarlarımız ve mahalle derneklerimiz hakikaten o mahallelerin dinamiklerdir. O mahallede oluşabilecek hadiselerin, oradaki güvenlik çemberin oluşması, tertip, düzen, hizmetlerin aktarılması noktasında temelde ki uç bey gibi görevi yaparlar. Bu anlamda muhtarımızla ilgili dairelerimiz koordinasyon içerisindeler, hem de bizler koordinasyon içerisindeyiz. Özellikle dernek başkanımızın yakınca ile ilgili fikirlerini yakinen dinledim ve müşahede ettim. Kendilerine düşüncelerden dolayı teşekkür ediyorum. Muhtarımızla gayet uyumlu bir şekilde birlikte çalışmalar yapıyorlar. Bu anlamda dernek başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bizler de Belediye Başkanı olarak, yerel yöneticiler olarak mahallemizin sorunlarını yerinde görüp incelemek ve birinci ağızdan dinlemek için mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Mahallelerimize yaptığımız ziyaretler, sorunların çözümü, yapılması gerekenler ve bir daha yaşanan sorunların benzerlerinin yaşanmaması noktasında önemli bir tecrübe. Biz zaten 717 mahallemizde mahallemizin önderleriyle, derneklerimiz varsa derneklerimizle yakın temas içerisindeyiz. Çalışmalarımızda bu koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Yakınca Mahallemizde Muhtarımız Mevlüt Bey'den aldığımız bilgilerde önemli bir sorunun olmadığını gördük. Özellikle MASKİ ile ilgili alt yapı sorunlarının çözüldüğünü, Park ve Bahçeler ile ilgili sorunlarının çözüldüğünü diğer taraftan yol asfalt ile olan zaman içerisindeki aksamaların ilgili dairemizle zaman içerisinde çözüldüğünü ve özellikle AYKOME'de yeni yatırımlarla alakalı elektrik direklerinin yer altına alınmasıyla ilgili gerekli taleplerde bulunduklarını ifade ettiler. AYKOME'ye yapılan talep ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşüldükten sonra bölgede elektrik direklerinin yer altına alınması noktasında TEDAŞ'da çalışma yaptıktan sonra AYKOME ile birlikte bir çalışma yürütülür. Bugün tekrardan yakınca da olmaktan, bu sıcak ve samimi karşılamalarında dolayı muhtarımıza ve değerli dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Yakınca'nın öz kültürünün korunması noktasında da ve Yakınca meydanında bulunan yapıların hüviyetinin korunması noktasında bizler hem KUDEP yöneticilerimizle birlikte hem de İmar yöneticilerimizle hem de Kültür Daire Başkanlığımızın yöneticileriyle bölgenin incelenmesi noktasında neler yapabiliriz, cephe giydirmeleri dahil olmak üzere çalışmaları başlatmaları için ilgili arkadaşlara talimatlar vereceğiz. Sıcak karşılamadan dolayı muhtarımıza ve dernek başkanımız teşekkür ederim" dedi.

Gürkan, Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç'u ziyareti sonrasında Yakınca Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan yaptığı incelemelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalarla ilgili Daire Başkanlarından bilgiler aldı. Yapılan inceleme sonrasında esnafları da ziyaret eden Başkan Gürkan, esnafların istek ve taleplerini dinledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı