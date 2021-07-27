Başkan Gümüş'ten Yıldırım Düşmesi Sonucu Evi Yanan Aileyi Yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Gümüş'ten Yıldırım Düşmesi Sonucu Evi Yanan Aileyi Yardım

Başkan Gümüş'ten Yıldırım Düşmesi Sonucu Evi Yanan Aileyi Yardım
Bültenler - Haberler | Güncel

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş geçtiğimiz günlerde yıldırım düşmesi sonucu evi tamamen yanan Akkaya (Dirgeme) Mahallesindeki Demirel ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Ali – Atiye Demirel ailesiyle bir araya gelen Başkan Gümüş, "Biz buradayız. Gerekli desteği ve yardımı yapacağız." dedi.

Başkan Gümüş, Demirel ailesinin ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde yıldırım düşmesi sonucu evi tamamen yanan ailemizi Muğla Milletvekilimiz Süleyman Girgin ile beraber geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Ev tamamen yanmış durumda. Menteşe Belediyesi olarak gerekli yapı malzemesi yardımında bulunacağız. Ayrıca eve çıkan yolu açıp düzelteceğiz. Bu yolu daha kullanışlı hale getireceğiz. Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Ailemizin yanındayız imkânlarımız ölçüsünde her türlü yardımı yapacağız. Demirel Ailesini bu zor günlerinde yalnız bırakmayacağız." dedi.

Ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirten Demirel ailesi, Başkan Gümüş'e destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Derya Yanık İlham Aliyev Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Can Bartu Aytaç Kara Fatih Terim Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Gümüş'ten Yıldırım Düşmesi Sonucu Evi Yanan Aileyi Yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:25:28. #1.15#

title