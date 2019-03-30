Başkan Gümrükçüoğlu'nun Vefa Gecesi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini tamamlaması nedeniyle düzenlenen vefa gecesinde partisinin teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

Zorlu Grand Otel'de düzenlenen gecede katılımcılara seslenen Başkan Gümrükçüoğlu, "Trabzon'da doğmuş büyümüş olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan, bu şehirde 'halka hizmet Allah'a hizmettir' düşüncesiyle halka hizmet etmiş olmaktan, vatandaşlarımızın tensibi ile belediye başkanlığı denilen şerefli görevi yürütmüş olmaktan iftihar ediyorum" dedi.

10 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti teşkilatlarının ve Trabzon halkının verdiği vazifeyi hassasiyetle taşımaya gayret ettiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, "Mutlaka hepimizin hayatımızda zorluklar, eksiklikler, kırgınlıklar olabilir. Oluyor da, beşeriz, şaşabiliyor insan. Sizlerin dünya görüşünüzle, kabullerinizle, mensubu olduğunuz siyasi kuruluşun ülkemizdeki tüm üyelerinden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kadar verdiğiniz vazifeyi hassasiyetle taşımaya gayret ettim. Muhafazakar demokrat bir Türkiye'yi oluşturmak için sizlerin ön gördüğünüz programımıza uygun davranmayı temel ilke addettim. 10 yıl içinde kimseyi ötekileştirmedik. Sizlere layık olmaya gayret ederken hak ve adaletten hiç ayrılmamaya çalıştım. 10 yıl boyunca sizin yüzünüzü öne eğecek şekilde mahcup etmemeye çalıştım. 10 yılın 24 saatinin 18-20 saatinde mutlaka üretmeye özel bir önem gösterdik. Sizlerin verdiği yetkiyle temsil etiğimiz siyaseti Trabzon'umuzda sahaya tatbik etmeye gayret ederken verdiğimiz sözleri yerine getirmeye hassasiyetle gayret ettim. Biz reklamla uğraşmadık. Buna zaman bile bulamadık. Hiçbir zaman şova kalkışmadık. Ancak çalışalım, vaatlerimizi yerine getirelim diye gayret gösterdik" diye konuştu.

Trabzon'da beş yıl il belediye başkanı, 5 yılda büyükşehir belediye başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Gümrükçüoğlu, "Beş yıl il belediye başkanlığı görevini yürüttüm. Beş yıl büyükşehir belediye başkanlığı ile çok önemli bir değişim yaşadık. Az önce söylediğim şuurla hareket ederken 5 yılın sonunda neyi planlamışsak hepsini başlatmayı Allah bize lütfetti. Bu 10 yılda bu teşkilatın topluma mahcup olmaması bizim en büyük hassasiyetimizdi. Bütün bu hizmetleri yaparken Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin çalışanlarından belediye meclis üyelerimizin tümüne adeta bir aile olarak bu başarılara imza attığımızı söylemem gerekir. Hiç kimse kendi başına havada uçup da yere konamaz. Bu bir ekip işidir. Onların gayretleri olmasa, bizler bir şey yapamazdık, onların arkasında sizler olmasaydınız bu büyük takım bir şey yapamazdı. Sizlerin arkasında da halkımız olmasaydı atalete uğrardık. Hiç kimseye zerrece kırgınlığımız yoktur. Herhangi bir tartışma olmuşsa halk içindir. Biz hiç kimseye rant temin etme yoluna gitmedik. Çünkü teşkilatımızın dünya görüşü bunu emrediyordu" ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini tamamlaması nedeniyle düzenlenen vefa gecesinde AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Trabzon Kurucu İl Başkanı İbrahim Keskin, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, AK Parti eski ve mevcut ilçe başkanları, eski ve mevcut belediye meclis üyeleri, kamu kurumları ve STK'ların temsilcileri, kanaat önderleri ve teşkilat mensupları hazır bulundu. - TRABZON

Kaynak: İHA