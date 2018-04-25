Başkan Gümrükçüoğlu 4 Yılını Değerlendirdi

Düzenlediği basın toplantısı ile Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılını değerlendiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Biz Trabzon'un engebeli arazisini bir dantel gibi işliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısı ile büyükşehir belediye başkanlığı görevinde geride kalan 4 yılını değerlendirdi. Basın toplantısını iki bölüm halinde gerçekleştiren Gümrükçüoğlu, ilk olarak basın mensuplarıyla birlikte şehir merkezindeki bazı yatırımları gezdi. Yatırımların değerlendirilmesine Meydan Parkı'ndan başlayan Gümrükçüoğlu, Meydan Parkı 1. etap ve 2. Etabın ardından Trabzon'un seyir terası olacak olan 3. etap içinde proje çalışmalarını tamamladıklarını ve yapım ihalesini gerçekleştireceklerini kaydetti. Meydan Parkı'nın eski haliyle yeni halinin fotoğraflarını yan yana koyarak basın mensuplarına gösteren Gümrükçüoğlu, "Dolmuşların 5 sıra halinde dizildiği, klakson sesleriyle yaşamak zorunda olduğumuz Meydan Parkı gitti, tarihi dokunun ortaya çıkarıldığı, eskisinden 3 kat daha fazla ağaca sahip olan Meydan Parkı geldi. Şimdi de 3. etabı yapacağız. Burası Trabzon'un seyir terası olacak" diye konuştu.

Buradan Çömlekçi kentsel dönüşüm alanına inen Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon'un gelişmesini isteyen herkesin Çömlekçi'nin mezbelelik halinden kurtarılıp tarihi haline dönüştürülmesine katkı vermesi gerektiğini söyledi. Çömlekçi 1. Etapta kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının tamamlandığını, 2. etapta kamulaştırma ve yıkımlara devam edildiğini hatırlatan Gümrükçüoğlu, "Birileri burası için 'kamulaştırmalar durdu, ödemeler yapılmıyor' diye yazdı. Öyle bir şey yok. Plan program halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çömlekçi kentsel dönüşümü çok büyük bir projedir. Burası etap etap tamamlanacaktır" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, buradan Tabakhane kentsel dönüşüm alanına geçti ve Tabakhane'de uygulama projesinin yapım çalışmalarına Cuma günü itibariyle yüklenici firmaya yer teslimi yapılmak suretiyle başlandığını kaydetti. Tabakhane'nin tamamlandığında bambaşka bir yaşam alanı olacağını ifade eden Gümrükçüoğlu, Zağnos Vadisi kentsel dönüşümünde sürdürülen çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdikten sonra Atapark Kavşağı'nın tünel olarak yeniden düzenleneceğini kaydetti. Gümrükçüoğlu, "Atapark Kavşağı'nın altından tünel direkt Erdoğdu Yolu'na çıkacak. Böylece insanlarımızın burada dakikalarca beklemek durumunda kalmayacak" şeklinde konuştu.

Başkan Gümrükçüoğlu, Reşadiye Kavşağı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Buranın yapımı öncesinde defalarca Karayolları'na giderek dal-çık olarak yapımını talep ettiklerini kaydeden Gümrükçüoğlu, "Karayolları 'teknik olarak bu imkansız' dedi. Deniz seviyesinin altında ve yer altı sızıntısı olduğu için burada dal-çık yapmak hayati risk taşıyacağı için bunun yapılamayacağı bize izah edildi. 'Hollanda'da deniz seviyesinin altında ama dal-çık yapılıyor' diye ısrar ettik. Orada da yer altı sızıntısı varsa dal-çık yapılmıyor. Bu insan hayatını riske atmak olur' denildi. Ne yani şimdi birileri 5 litre fazla yakıt satsın diye burada insanlarımızın hayatı tehlikeye mi atılsaydı? Bizim için önemli olan halkın çıkarıdır. Algı operasyonu yapmaya çalışanlar bu alışkanlıklarından vazgeçsin. 2009 yılı öncesinde Trabzon mimarlar mühendisler odaları da buraya dal-çık yapılmasını önermiş. Algı operasyonlarına itibar etmeyeceğiz. Reşadiye Kavşağı'nın önünde de Pazarkapı Kavşağı akıllı kavşak olarak yeniden düzenleniyor. Biz Trabzon'un engebeli arazisini bir dantel gibi işliyoruz" dedi.

Basın mensuplarıyla şehir turu yaparak Büyükşehir Belediyesinin bazı yatırımları hakkında bilgilendirmede bulunan Gümrükçüoğlu, sırasıyla yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma çalışmaları, Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Beşirli'de yapılacak olan Spor Temalı Park hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon'un son yıllarda aldığı en büyük yatırımlardan biri olan Kanuni Bulvarı inşaatını da beraberindeki basın mensuplarıyla inceledi.

"Trabzon Botanik Ağustos sonunda açılacak"

Gazeteciler eşliğinde şehir turu yapan ve projeler hakkında bilgi aktaran Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, basın mensuplarına Botanik Parkı'nı gezdirdi. Botanik Parkı'nın Trabzonlular'ın nefes alabileceği önemli bir yeşil alan çalışması olduğunu aktaran Başkan Gümrükçüoğlu, "Çocuklarımız burada doğayla iç içe olacak, burada çiçek yetiştirecekler. Yöremizin en önemli ürünü fındığa Botanik Parkımızda yer veriyoruz. Burada 21 çeşit fındık yetişecek. Botanik parkında sona geldik. Muhtemelen Ağustos ayı sonunda Trabzon Botanik halkın hizmetine girmiş olacak. Belki bir iki hafta tarihlerde oynama olabilir" dedi. Ziyaretin anısını bütün gazetecilerin katılımıyla ortak Trabzon Botanik'e ortak ağaç dikimi yapıldı.

Başkan Gümrükçüoğlu, 4. Yıl Değerlendirme Toplantısı'nda Kanuni Bulvarı'nın ardından sırasıyla Ayasofya kentsel dönüşümü, Erdoğdu Yolu, Erdoğdu Gençlik Merkezi, Ahi Evren Hastanesi Camii, Trabzon Botanik, Mumhaneönü Dolgu Alanı ve Camii Projesi ve Olimpiyat Parkı hakkında da basın mensuplarına ayrıntılı açıklamalarda bulunduktan sonra basın toplantısının ikinci kısmına geçti. İkinci bölümde Olimpiyat (EYOF) Parkı'nda basın mensuplarına çeşitli konularla ilgili açıklamalarda bulunan ve sorularını yanıtlayan Gümrükçüoğlu, TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan, yapımı sürdürülen ve 2018 yatırım programına alınan içme suyu ve kanalizasyon projelerinin de toplam maliyetinin 1.77 milyar TL'yi aştığını kaydetti. İmar çalışmaları hakkında da ayrıntılı açıklamalarda bulunan Gümrükçüoğlu, "Biz bu şehrin imarının gelecekte katledilmemesine imza attık. Bu çalışma 34 ay sürdü. Bu çalışmada mevcut imar haklarına dokunulmamaya özel gayret gösterdik. Bizim işimiz çalışmak. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' sözünü yerine getirmek. Halkımız bu şehir için neler yaptığımızı, neleri başardığımızı çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Gümrükçüoğlu, Çukurçayır'a doğalgaz ulaştırabilmek için 5 milyon TL kamulaştırma bedeli ödediklerini hatırlatarak "Trabzon'da 89 bin işyeri ve konuta doğalgaz ulaştırdık. Bunun yüzde 66'sı abone oldu. Abone oranı yükseldi ama daha da yükselmeli" dedi.

Araklı Taşönü'nde yapılacak olan tesisin bir çöp tesisi olmadığı vurgusunu yapan Gümrükçüoğlu "Bu bir enerji tesisidir. Yani Sürmene Çamburnu'nda olduğu gibi kesinlikle ortalıkta çöp görünmeyecektir. Çöp tesiste yakılarak enerjiye dönüştürülecek, elde edilen yüzde 10 atık da kesinlikle depolanmayacak yine Belediyemiz tarafından kullanılacaktır" açıklamasında bulundu. - TRABZON