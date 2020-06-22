Başkan Gümrükçü'den yerli üretim solunum cihazı teslimi Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kısa süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tanıtımını yaptığı yerli üretim solunum cihazını Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'a teslim etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kısa süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tanıtımını yaptığı yerli üretim solunum cihazını Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'a teslim etti.

Aynı zamanda mühendis olan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yerli üretim solunum cihazını Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal'a teslim etti. Bu projeyi vatandaşlık görevi bilinci ve Çiğli Belediyesi Başkanlığı sorumluluğuyla desteklediğini ifade eden Mühendis Başkan Gümrükçü, "Covid-19 salgınına karşı vatandaşlık görevimizi yerine getirmek ve cumhuriyete borcumuzu ödemek için ilçemizde faaliyet gösteren bir grup mühendis arkadaşımızla birlikte bu üretimi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğumuz taşınabilir solunum cihazını, Genel Başkanımızın talimatıyla Başkent Üniversitesi ile paylaştık. Dünyanın saygın bilim adamlarından Haberal ve ekibine cihazı teslim ettik. Kendileri, cihaz üzerine çalışacaklarını ve geliştirilmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bizim bu cihazdan ekonomik anlamda bir beklentimiz yok. Derdimiz ticaret değil. Piyasaya nazaran oldukça düşük maliyetle ürettiğimiz solunum cihazının insanlık yararına kullanılmasını istiyoruz" dedi.

Solunum cihazı bakanlığın radarında

Covid-19 ile mücadele sürecindeki ilginç çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bir grup mühendis arkadaşıyla ürettikleri solunum cihazını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da yakından takip ettiğini söyledi. Bakanlık ile görüştüklerini ifade eden Mühendis Başkan Gümrükçü, "Biz imece usulü ile bir cihaz ürettik. Geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası anlamda birçok ödüle layık görülen ülkemizin önde gelen doktorlarından Prof. Dr. Mehmet Haberal'a teslim ettik. Aynı zamanda konu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da takibinde. Bakan Yardımcımız ile görüştük. Cihaz ile ilgili Başkent Üniversitesinin yazacağı sonuç raporunu kendileri de beklediklerini ilettiler. Biz de bununla ayrıca mutlu olduk. Çünkü tek amacımız ülkemize katkı sunmak. Umarım en yakın zamanda daha güzel haberleri sizlerle paylaşırız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA