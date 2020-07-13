Başkan Gülsoy, ISO 500 Listesindeki Kayseri firmalarını kutladı
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Başkan Gülsoy, ISO 500 Listesindeki Kayseri firmalarını kutladı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 'Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı.

Başkan Gülsoy, ISO 500 Listesindeki Kayseri firmalarını kutladı
13.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:14

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 'Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, Kayseri'den toplamda 15 firma kendisine yer buldu.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019' raporu açıklandı. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 2019 yılı listesinde Kayseri'den 15 firmanın yer aldığını kaydeden KTO Başkanı Gülsoy, "İSO'nun yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan İSO ilk 500 listesinde Kayseri'den 15 firmanın yer alıyor olması son derece gurur ve mutluluk verici bir durum" dedi. 2018 yılında 18 firmanın yer aldığı listede yaşanılan sıkıntılar sonucunda azalma olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy," Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla firmalarımızın yeniden atağa geçeceğine canı gönülden inanıyoruz. Yeter ki inancımızı kaybetmeden üretmekten vazgeçmeden, işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edelim" diye konuştu. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayserili firmalar arasında 13 firmanın Ticaret Odası üyesi olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Odamıza kayıtlı HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 2018 yılında 105 sırada iken 2019 yılında 3 basamak gerileyerek 108 sırada yer aldı, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 2018 yılında 126 sırada bulunurken 2 basamak yükselerek listede 124 sıraya geçti, 2018 yılında 431'nci sırada bulunan İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 2019 yılında 284 sıra birden yükselerek 147'nci sıraya yerleşti. Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 2018 yılında 174 sırada yer alırken 2019 yılında 17 basamak birden yükselerek 157 sırada yerini aldı, Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. 2018 yılında 172 sırada yer alırken 2019 yılında ise 11 basamak yükselerek 161'nci sıraya geçti, Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş., 2018 yılında 185 sırada iken 2019 yılında 19 basamak yükselerek 166'ncı sıraya yerleşti, YATAŞ Yatak ve Yorgan San. ve Tic. A.Ş. 2018 yılında 294 sırada bulunurken 2019 yılında ise 36 basamak birden yükselerek 258 sıraya geçti, Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti. 2018 yılında 350 sırada yer alırken 2019 yılında ise 36 basamak yükselerek 314 sıraya geçti, Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. 2018 yılında 314 sırada bulunurken 2019 yılında 3 basamak gerileyerek 317 sıraya çıktı, Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. 2018 yılında 311 sırada bulunurken 2019 yılında ise 17 basamak gerileyerek 328'nci sıraya çıktı, 2018 yılında 406'ncı sırada bulunan Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş.69 basamak yükselerek 337'nci sıraya geçti, ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş.2018 yılında 357'nci sırada bulunurken 2019 yılında 43 basamak düşerek 400'ncü sıraya çıktı, Form Sünger ve San. Tic. A.Ş.,ise 2018 yılında 339'ncu sırada yer alırken 2019 yılında 70 sıra düşerek 409'ncu sıraya çıktı. Oda üyemiz olmayan Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ise 2018 yılında 193'ncü sırada yer alırken 2019 yılında 29 sıra düşerek 222'nci sıraya çıktı. İsminin açıklanması istenmeyen bir firmamız daha ISO 500'e yer aldı. İstikrarlı büyümelerini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürerek, İSO 500'e adını yazdıran tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye'de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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