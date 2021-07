Başkan Güder, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle buluştu

'Engellilere pozitif ayrımcılık' düsturuyla hareket eden Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından "Toplumsal Yaşam Becerileri" kapsamında düzenlenen özel programda, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

Özel gereksinimli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, eşit fırsatlar sunmak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak amacıyla Battalgazi'de hizmetlerini sürdüren Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından 'Toplumsal Yaşam Becerileri' kapsamında özel bir program düzenlendi.

Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta düzenlenen özel programa, her daim özel gereksinimli bireylerin yanında olan engelli dostu Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de katıldı. Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile bir araya gelerek, onlarla tek tek sohbet eden Başkan Güder, Battalgazi'nin engelli dostu bir ilçe olduğunu hatırlatarak, Battalgazi Belediyesi olarak bu noktada önemli farkındalık çalışmalarına imza attıklarının altını çizdi. Başkan Güder ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan özel gereksinimli bireyler ise yaptığı farkındalık çalışmalarıyla Başkan Güder'in her zaman gönüllerini fethettiğini belirtti.

"Özel gereksinimli vatandaşlarımızdan gelen her talebi karşıladık"

Her daim özel gereksinimli vatandaşların emrine amade olduklarını hatırlatan Başkan Güder, "Engelsiz Yaşam Merkezi'mizdeki kardeşlerimizin daveti üzerine bir araya geldik. Yaklaşık bir yılı aşkındır bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu hastalığa karşı değişmeyen 3 altın kuralımız var. Maske, mesafe ve hijyen. Bunlara dikkat etmeliyiz. Malumunuz bende hastalığa yakalanmış ve sizlerin duasıyla atlatmıştım. Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde bulunan kardeşlerimizin bizleri unutmamışlardı ve video çekerek bize geçmiş olsun dileklerini iletmişlerdi. Bu beni o dönemde çok duygulandırmıştı. Bizde iyileştikten sonra ilk olarak kardeşlerimizle bir araya gelmiştik. Allah bu alemi insanlar için oluşturmuş ve insanları da birbirine emanet etmiş. Önce insan diyerek herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın, yaşlısıyla, genciyle, özel gereksinimli bireylerle biz hep birlikteyiz. Birlikte beraberce yaşıyoruz, birbirimizi daha iyi anlayarak yaşamaya, mutlu olmaya devam edeceğiz. Hepimiz aslında birer engelli adayıyız. Battalgazi Belediyesi olarak özel kardeşlerimiz olarak bugüne kadar çok güzel faaliyetlerde bulunduk. Gerçekten görev alanımıza girsin yada girmesin, özel gereksinimli vatandaşlarımızdan ve ailelerinden gelen her talebi karşıladık diyebilirim. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Merkezi'miz Malatya'da büyük bir gereksinimi karşılıyor. Özel gereksinimli kardeşlerimiz bizim başımızın tacıdır. Onların mutluluğu her şeye değer. Onlar mutluysa eğer biz de mutluyuz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı