Başkan Gökhan Zabıta Haftasını Kutladı

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra Zabıta Müdürü Mustafa Ada ve zabıta ekiplerinin yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, öncelikli olarak Zabıta Haftasını kutladı. Başkan Gökhan, insanların ve kent yaşamının esenliği için görev yapan tüm zabıta ekiplerine teşekkürlerini ileterek, görevlerinde başarılar diledi. Karşılıklı sohbetin de gerçekleştiği ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

06. 09. 2021 17: 34

Kaynak: Habermetre