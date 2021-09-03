Başkan Gökhan, Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi'nin hayata geçirdiği yatırımları yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezilerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi'nin hayata geçirdiği yatırımları yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezilerine devam ediyor.

Teknik inceleme gezisi kapsamında ziyaretlerini sürdüren Başkan Gökhan, Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi binasında incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları, teknik ekip ve firma yetkilileri eşliğinde inşaat alanını gezen Başkan Gökhan, çalışmaların durumu ve ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi inşaat çalışmaları kapsamında; bina içerisinde duvar, sıva, izolasyon gibi imalatlar büyük ölçüde tamamlanırken, teras ve ıslak hacimlerin seramikleri ile asma tavan imalatlarına ise belirlenen program çerçevesinde başlanması planlanıyor. Cephe imalatlarında ise kedi yolları ve alüminyum cephe doğramaları büyük oranda tamamlanırken, alüminyum doğrama cam montajları, kör cephe mantolamaları ve prekast cephe montaj işleri ise tüm hızı ile devam ediyor.

Çok amaçlı salon ve nikah salonu gibi mekanların tribün ve sahne taşıyıcı çelik imalatları büyük oranda bitirilerek, sahne mekanik sistemlerinin montajına başlanıldı. Elektrik imalatlarında ise altyapı çalışmaları tamamlanırken, kablolamalar, asansör işleri, kablo kanal imalatları devam etmektedir. Sıhhi ve kalorifer tesisatı ile havalandırma imalatlarının da devam ettiği Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi binası 2022 yılı Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

03. 09. 2021 14: 53

Kaynak: Habermetre