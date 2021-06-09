Başkan Gökhan'dan Osb Başkanı Ersoy'a Ziyaret
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Başkan Gökhan'dan Osb Başkanı Ersoy'a Ziyaret

Başkan Gökhan'dan Osb Başkanı Ersoy'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ersoy'u ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ersoy'u ziyaret etti.

Başkan Gökhan'ı makamında ağırlayan Ersoy, ziyaret nedeni ile teşekkürlerini iletti. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette Ersoy'dan Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Başkan Gökhan, gelen talepleri de dinledi. Ziyaret, Çanakkale ve ülke gündemine ilişkin sohbet ile sona erdi.

09. 06. 2021 15: 59

Kaynak: Habermetre

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