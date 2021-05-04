Başkan Gökhan'dan geri adım: Alkol satış yasağından imzasını geri çekti
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Başkan Gökhan'dan geri adım: Alkol satış yasağından imzasını geri çekti

Başkan Gökhan'dan geri adım: Alkol satış yasağından imzasını geri çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, tam kapanma sürecinde alkol satışı yasağını içeren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına imza atınca sosyal medyada tepki aldı.

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, tam kapanma sürecinde alkol satışı yasağını içeren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına imza atınca sosyal medyada tepki aldı. Gökhan, gelen tepkiler üzerine imzasını geri çektiğini duyurdu.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma süreciyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Nisan'da yayınlanan genelgede içki satışı yasağı kararı alındı.

Çanakkale il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu İçişleri Bakanlığı genelgesine istinaden kentte alkol satışı yasağı kararı aldı. Bu karar altına imza atan CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a sosyal medyadan tepki gelince, imzasını geri çekti.

Başkan Gökhan dilekçesinde; "30/04/2021 gecesi saat 22.00'de evimde dinlenirken kapım çalınarak tarafıma imzalatılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararını ertesi gün inceleme fırsat buldum. Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30/04/2021 tarih, Karar No: 4/L sayılı kararının 4.ve 5.maddelerinin İçişleri Bakanlığının 30/04/2021 tarih ve 7770 sayılı Genelgesine uygun olmadığı tarafımca görülmüştür.

4. madde Ticari faaliyetler için, Merkez ilçede nöbetçi döviz bürolarının Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirlenerek ilan edilmesine ve ilan edilen döviz bürosunun açık bulundurulmasına, Kaymakamlıklarımız tarafından ihtiyaç olduğu tespit edilmesi durumunda da Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her ilçede bir adet olacak şekilde nöbetçi döviz bürolarının belirlenerek ilan edilmesine ve ilan edilen döviz bürosunun açık bulundurulmasına,

5. madde Tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına, maddelerinin 7770 Genelgede yer almadığından, Hıfzıssıhha Kurul Kararında bu maddelerin bulunmasının yersiz olduğu kanaatimdeyim. Bu nedenle, karardaki imzamı 4. ve 5. maddelere ilişkin olarak geri çektiğimi ve karardaki oybirliği ibaresinin oyçokluğu olarak düzeltilmesi hususunu bilgilerinize sunarım" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Başkan Gökhan'dan geri adım: Alkol satış yasağından imzasını geri çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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