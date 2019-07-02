Başkan Göğüsgeren'den Rektör Murat'a ziyaret

Başkan Göğüsgeren'den Rektör Murat'a ziyaret

Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Göğüsgeren'den Rektör Murat'a ziyaret

Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Murat, İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren'e teşekkür etti. Misafirperverliğinden dolayı Rektör Murat'a teşekkür eden Başkan Göğüsgeren de kendisine çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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