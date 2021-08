Başkan Gerenli'den kahramanlara ziyaret!

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay ile birlikte Marmaris'teki orman yangınında canla başla mücadele eden itfaiye personeline ziyarette bulundu.

Marmaris'te yangınları söndürmek için fedakarca görev yapan Haluk Tez, Hüseyin Harmanlı ve Serkan Kuloğlu'na plaket veren Başkan Gerenli, "Hepinize minnettarım. Size sadece ben değil Lüleburgaz ve Türkiye minnettar" dedi.

Marmaris'teki orman yangınlarına müdahale etmek için geçtiğimiz hafta Kırklareli ilinden tek ekip olarak bölgeye giden Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri Haluk Tez, Hüseyin Harmanlı ve Serkan Kuloğlu, görevlerini tamamladıktan sonra Lüleburgaz'a döndü. Bir hafta boyunca uykusuz bir şekilde canla başla orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden kahraman itfaiye personelini Başkan Gerenli, belediye başkan yardımcıları Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gerenli Haluk Tez, Hüseyin Harmanlı ve Serkan Kuloğlu'na plaket verdi.

"En iyi teşkilatlardan birisiniz"

İtfaiye personellerinin görevinin kutsallığının sağlık personelleriyle eş değer olduğunu söyleyen Başkan Gerenli, "Sizleri tebrik ediyorum. Lüleburgaz ölçeğindeki belediyelerle karşılaştırdığımızda Türkiye'deki en iyi teşkilatlardan birisiniz. Onun ötesinde gönüllülükle çalışmanızdan dolayı çok mutluyum. Özellikle üç arkadaşıma başta müdürüm olmak üzere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Olağanüstü bir şey yaptınız"

Marmaris'ten talep gelir gelmez Lüleburgaz İtfaiyesi'nin hızlı bir şekilde hazırlanarak yola koyulduğunu hatırlatan Başkan Gerenli, "İnsan bu zamanlarda lazım. Hepimiz işimizi yaparız ama olağanüstü durumlarda, olağanüstü şartlarda, olağanüstü insanlara ihtiyaç vardır. Olağanüstü bir şey yaptınız. Bu işi gönüllülükle yaptığınızı çok iyi biliyorum. Gerçekten bu ülkenin işini severek yapan, kibirden yoksun ve gönüllü çalışacak insanlara ihtiyacı var. Dünya da onların yüzü suyu hürmetine dönüyor. Hepinize minnettarım. Size sadece ben değil Lüleburgaz ve Türkiye minnettar" diye konuştu.

"Çalışma arkadaşınız olduğum için gururluyum"

Lüleburgaz İtfaiyesi'nin her bir personelinin can ve mal kurtarmak için kahramanca görev yaptığını söyleyen Başkan Gerenli, "Sizin amiriniz ya da başkanınız değil, çalışma arkadaşınız olduğunuz için gururluyum. Aynı enerjiyle, aynı heyecanla bir can kurtarmak bizim yapacağımız en kutsal iştir. Hekimlik, sağlık personeli kadar çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Hepinizi tekrardan kutluyorum. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler