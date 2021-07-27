Başkan Genç bayram tatilinde yayla evlerine konuk oldu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 9 gün süren Kurban Bayramı tatilini ilçede vatandaşlarla birlikte geçirdi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 9 gün süren Kurban Bayramı tatilini ilçede vatandaşlarla birlikte geçirdi.

Tatil boyunca uzak mahalleler başta olmak üzere Yörük kültürünün bir parçası olan yaylada yaşayan vatandaşları ziyaret eden Başkan Genç, sohbet edip bayramlarını kutladı. Başkan Genç, Bayram boyunca sokakta olan ve hem ilçe merkezinde hem uzak mahalleler hem de Bahçeyaka, Çığlık, Yukarıkaraman, Piyadın, Yeşilbayır ve Nebiler yaylalarında vatandaşların evlerine konuk oldu.

Belediye Başkanı Turgay Genç'e ziyaretlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan, İYİ Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Ali Özbey, Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Nar Masa ekipleri eşlik etti. Yaptığı ziyaretlerde çocukları unutmayan Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, tüm çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncak dağıttı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı