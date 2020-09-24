Başkan Genç: " 200 bin maske ve 25 bin litre dezenfektan dağıttık"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı CHP ve İYİ Parti yöneticilerine tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ilçede alınan tedbirler ve yapılan çalışmaları anlattı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Döşemealtı CHP ve İYİ Parti yöneticilerine tüm Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ilçede alınan tedbirler ve yapılan çalışmaları anlattı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, zorlu dönemde herkesin kalbine dokunmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Korona virüs pandemisi nedeniyle ilk olarak oluşturdukları kriz masasıyla ilçenin genel haritasını çıkardıklarını belirten Başkan Genç, "İlk olarak bir kriz masası kurduk. Yapılacak çalışmalarla ilgili personel ve malzeme planlaması yaparak kolları sıvadık. Ulaşılmadık tek bir insan tek bir ev kalmaması için ekiplerimiz 24 saat esasıyla görev yaptı" dedi.

"Vatandaşımızın emrindeyiz"

Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekiplerimiz tüm cadde ve sokaklar, kamusal alanlar, kamu binaları, camiler, pazar yerleri, işyerleri, kent ve mahalle meydanları, toplu yaşam alanları ve çocuk oyun parkları ile sitelerde temizlik ve dezenfekte çalışmasından sonra, tüm ilçede maske ve dezenfektan dağıtımı yaptık. Tam 200 bin maske ve 25 bin litre dezenfektan dağıttık. Bunlarla birlikte pandemi nedeniyle işlerini kaybeden, çalışamayan, ihtiyaç sahibi olan 4 bin aileye gıda kolisi dağıttık Sokağa çıkma yasağında, başta ekmek ve temel ihtiyaç olmak üzere vatandaşlarımızın emrinde olduk." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı