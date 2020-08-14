Başkan Fadıloğlu'ndan EMO'YA ziyaret Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği'ne bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Gaziantep Şubesi'ni ziyaret ederek, Başkan İslim Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği'ne bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Gaziantep Şubesi'ni ziyaret ederek, Başkan İslim Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Her fırsatta sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek görüş ve önerilerini dinleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği'ne (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı İslim Arıkan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Sektörel konuların değerlendirildiği ve fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette pandemi dönemi de konuşuldu. Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı İslim Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve Başkan Yardımcısı Sayın Murat Özgüler'e gerçekleştirdikleri nazik ziyaret dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA