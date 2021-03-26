Rektar Nihat Hatipoğlu'ndan Berat Kandili kutlaması

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu,mesaj yayımlayarak tüm İslam Alemi'nin Berat Kandilini kutladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu,mesaj yayımlayarak tüm İslam Alemi'nin Berat Kandilini kutladı.

Rektör Hatipoğlu, yayımladığı mesajda, "Cenab-ı Hakk'ın rahmet, bereket, af ve mağfiretinden azami derecede istifade etmek temennisiyle bu mübarek gecenin tüm hemşerilerimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimizin ve İslam dünyasının Berat Kandilini yürekten kutluyorum. Mübarek Ramazan ayının habercisi olan Beraat kandilinin günahlarımızın affına ve karşılıklı sevgi ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını Rabbimden dilerim . Bu gece daha cömert, daha affedici ve daha tövbekar olalım. Allah için sevelim. O'na ve sevgili elçisi son Peygamber Hz. Muhammed 'in insani mesajını almaya ve dağıtmaya çabalayalım. Tüm müminler olarak her fırsatta bizleri affetmek için çeşitli vesileler kılan Rabbimizin bu müjdesine kulak vermeli, bol bol tövbe ederek, kaza ve şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve ilim öğrenerek bu mübarek geceyi en güzel şekilde idrak etmeliyiz. Bu bereketi ve rahmeti bol gecede temiz bir kalple Allah'a yönelmek, bizleri manevi kirlerden arındıracağı gibi Allah katındaki derecemizin yükselmesini sağlayacak, dünyevi ve uhrevi hayatımızı daha güzel ve anlamlı kılacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı