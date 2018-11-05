Başkan Ergün Vali Güvençer'i Ağırladı

Manisa Valiliği görevinden Mülkiye Baş Müfettişliği görevine atanan, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e veda ziyaretinde bulundu.

Manisa Valiliği görevinden Mülkiye Baş Müfettişliği görevine atanan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, veda ziyaretleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Başkan Ergün ve yönetim kadrosu, Vali Güvençer'i kapıda karşıladı. Makam ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu ve Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da hazır bulundu.

Başkan Ergün, "9 buçuk yıldır görevdeyim. Sizler haklarınızı helal edin. Siz görev yaptığım 7'nci valisiniz. Çok şükür 9 buçuk yıllık süre içinde bütün valilerimiz ile tartışmaya girmeden, insani duygular içinde hareket etmeye çalıştık. Hepimiz bu makamlara hizmet için seçildik. Ben şahsınızın gösterdiği ilgiden, yakınlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Tam bir İstanbul beyefendisiniz haklarınızı helal edin. Ufak tefek bazen istemeden de olsa siyaseten çekişmeler olabiliyor. Bunları da aşmak yine bizlerin görevi. Bu açıdan her şey için teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, "Sizler de hakkınızı hem kişisel olarak hem de kurumsal olarak helal edin. Allah ömür verdiği sürece onurla hatırlayacağım. İnsanız özellikle kamu hizmeti yürütürken tereddütler, sıkıntılar ama şu an dahi benim aklımda küçücük bir kırıntı olarak dahi olsa bir gerginlik, yanlış anlaşılma yok. Uyum içinde hem şahsınızla hem büyükşehir kurumsal kimliği ile el ele güzel şeyler yapmaya gayret ettik. Ben öncelikle Manisa'nın, sizlerin bahtının açık olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Mustafa Hakan Güvençer'e hediye takdim ederken, Nursel Ustamehmetoğlu ise Manisa bezinden yapılma şal hediye etti. - MANİSA