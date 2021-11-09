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Başkan Ergün, Manisalı Milli Sporcuları Kutladı

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Başkan Ergün, Manisalı Milli Sporcuları Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, U23 Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Manisalı milli sporcular Mert Şişmanlar ve Hilal Öztürk ile U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Kerem ve Kadir Kamal kardeşleri tebrik etti.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, U23 Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Manisalı milli sporcular Mert Şişmanlar ve Hilal Öztürk ile U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Kerem ve Kadir Kamal kardeşleri tebrik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Manisalı milli sporcuları da unutmadı. Sporcuların başarılarını kutlayan Başkan Ergün, şunları söyledi: "Macaristan'da yapılan U23 Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Manisalı milli sporcularımız Mert Şişmanlar ve Hilal Öztürk ile Sırbistan'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Manisalı milli sporcularımız Kerem Kamal ve Kadir Kamal kardeşleri yürekten tebrik ediyorum. "

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