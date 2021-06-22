Başkan Ergün, Esnafın Temsilcilerini Ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MESOB Başkanı Hasan Geriter ve Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül'ü ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MESOB Başkanı Hasan Geriter ve Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül'ü ağırladı. Başkan Ergün'e 'Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye Nasihati'ni içeren çerçeveletilmiş yazıyı armağan eden MESOB Başkanı Hasan Geriter, Manisa'ya yaptıkları hizmetler nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti. Başkan Ergün de, konuklarına 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı eseri hediye etti ve bu önemli eserin Türkiye'deki tüm kütüphanelerde yerini alması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Manisa Lokantacılar Kebapçılar Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı Mehmet Akgül ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen MESOB Başkanı Hasan Geriter, Başkan Ergün'e 'Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye Nasihati'ni içeren çerçeveletilmiş yazıyı armağan etti. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Geriter ve Akgül'e, Manisa Büyükşehir Belediyesi himayesinde 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı eseri hediye etti. Eserin hazırlanış sürecinden bahseden Başkan Ergün, bu önemli eserin Türkiye'deki tüm kütüphanelerde yerini alması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: Habermetre