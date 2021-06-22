Başkan Ergün, Esnafın Temsilcilerini Ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ergün, Esnafın Temsilcilerini Ağırladı

Başkan Ergün, Esnafın Temsilcilerini Ağırladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MESOB Başkanı Hasan Geriter ve Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül'ü ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MESOB Başkanı Hasan Geriter ve Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül'ü ağırladı. Başkan Ergün'e 'Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye Nasihati'ni içeren çerçeveletilmiş yazıyı armağan eden MESOB Başkanı Hasan Geriter, Manisa'ya yaptıkları hizmetler nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti. Başkan Ergün de, konuklarına 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı eseri hediye etti ve bu önemli eserin Türkiye'deki tüm kütüphanelerde yerini alması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Manisa Lokantacılar Kebapçılar Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı Mehmet Akgül ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen MESOB Başkanı Hasan Geriter, Başkan Ergün'e 'Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye Nasihati'ni içeren çerçeveletilmiş yazıyı armağan etti. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Geriter ve Akgül'e, Manisa Büyükşehir Belediyesi himayesinde 38 akademisyen tarafından hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı eseri hediye etti. Eserin hazırlanış sürecinden bahseden Başkan Ergün, bu önemli eserin Türkiye'deki tüm kütüphanelerde yerini alması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Tolga Yüce Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Ali Koç Mert Müldür Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Ergün, Esnafın Temsilcilerini Ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 17:16:33. #1.14#

title