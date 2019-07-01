Başkan Erdoğan asfalt olmayan yolun kalmayacağını söyledi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanvekili Aydın Arslan ve İl Genel Meclis Üyesi Ramazan Durmuş ile birlikte yolların yama ve bakım onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Asfalt Plenti Tesisinin hızla çalıştığını söyleyen İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "Asfalt Plenti Tesisi saatte 120 ton asfalt üretiyor. Bu 120 tonun uygulaması için şuanda ilimizde 4 ayrı ekip çalışıyor. Yolların yama onarım bakımı yapılıyor. Yama ve onarım bakımı deniliyor ama resmen karayollarını aratmayacak şekilde yollar yapılıyor. 4 ekibimiz ilkbahar ayında ilimizin 8 ilçesi ile merkez de dahil olmak üzere köy köy mahalle mahalle giriyor. Adıyaman genelinde 3 bin 500 km her sene yollarımızın bakım ve onarımını yapıyoruz. Bununla birlikte bugün Meclis Başkanvekilimiz Aydın Aslan ve İl Genel Meclis Üyemiz Ramazan Durmuş ile birlikte Besni'ye bağlı Balka köyüne giderek oradaki çalışmaları takip ederek inceledik. Vatandaşlarımızla da sohbet ettik. Asfaltı olmayan yolumuz kalmadı.

Besni genelinde 380 kilometre yol ağımız var, bunların hepsi asfalt. Yaklaşık 1 haftadır Besni'de çalışıyorlar. Şuana kadar zannedersem yüzde 20 - yüzde 25 yolların bakım ve onarımı yapıldı ve yapmaya devam ediliyor. Çalışmalarla ilgili meclis üyelerimize, başkanvekilimize ve il genel meclis üyelerimize teşkilatımız adına teşekkür ediyorum. Hizmetleri takip ediyorlar ve güzel çalışıyorlar. Vatandaşlarımız ile sürekli irtibattalar, sürekli sahadalar. Cumhurbaşkanımızın da bize talimatı budur, dedi ki sürekli sahada olun sahada olmaya devam edin, vatandaşlar ile mahalle mahalle köy köy en ücra köşesine kadar gidin, vatandaşla birlik beraberlik içerisinde olun.

Onun için ben her arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca daha önceki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum onlarda iyi çalıştılar, güzel hizmetler yaptılar" diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, ayrıca köylerde karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama ekiplerinin çalışmalarını da sürdürdüğünü söyleyerek, düzenli olarak köylerde ve mezralarda ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA