Başkan Dursun'dan 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımlamasına sert tepki
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Başkan Dursun'dan 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımlamasına sert tepki

Başkan Dursun'dan 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımlamasına sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Sert göndermelerde bulunarak Erzurum'un milli mücadelede başkent olduğunu hatırlatan Dursun, Erzurum'un tarih boyunca bedel ödediğini ve ödemeye de daima hazır olduğunun altını çizdi.

Dursun açıklamasında şunları kaydetti;

"Soykırım Çığırtkanlığı Yapanlar öncelikle; 93 Harbi, Birinci Dünya ve Kurtuluş savaşı sonra bu acıyı bağrında yaşayan bir Erzurum...

Nüfusu 5-6 Bine düşmüş neredeyse erkek nüfusunun tamamının ya şehit yada esir düştüğü bir Erzurum....

Erzurum Bedel Ödeyen ve Her daim Bedel ödemeye hazır olan bir şehirdir.

Erzurum acılarını sarmadan bağrına basıp acı üstüne acı yaşayan şehir...

Erzurum mabedinin göğsüne namahrem eli değmesin diye çok viran edildi ama düşmedi.

Ne Demişti Abdulhamithan Erzurum düşerse Anadolu düşer...

O nedenle Ne Ezan Diner,

Ne Bayrak İner,

Nede Anadolu Düşer Erzurum var oldukça...

İşte milli mücadelenin başkenti.

Mevlaya emanet olsun Erzurum.

Ermeni ve Rusların işgal edip diri diri yaktığı onca şehidimizin tarihin sayfalarında kazılı.

Soykırım çığırtkanlığı yapanlar, Bu çığırtkanlıklarını Varsa Yürekleri gelip Erzurumda Yapmalarını Dilerim.

100 yıl önce verilen dersi bir daha tekrarlarız...

Soykırım Ermeni ve Rusların tarihin sayfalarında yaptığı mezalimle doludur." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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