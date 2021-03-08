Başkan Demirtaş'tan kadın personellere çiçek
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Başkan Demirtaş'tan kadın personellere çiçek

08.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:36
Başkan Demirtaş'tan kadın personellere çiçek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlkadım Belediyesi'nde çalışan kadın personeller unutulmadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İlkadım Belediyesi'nde çalışan kadın personeller unutulmadı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, mesainin ilk günü belediye hizmet binasında görev yapan tüm bayanların '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle Başkan Demirtaş, belediye; sekreterlik, Fen İşleri, İmar, Yazı İşleri, Sosyal Yardım, Muhasebe, Birim Müdürlükleri, Kadın Koordinasyon Merkezi, Hanımlar Lokali, Mete Adanır Spor Tesisleri ve Santralde görev yapan belediye bayan personellere çalıştıkları birimlerinde ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı ve çiçek takdim etti.

"Emeğiniz için teşekkür ediyorum"

Kadınların toplumda, ailede, iş hayatında varlığının önemli olduğu, sadece özel günlerde değil her gün hatırlanmasına dikkat çeken Başkan Demirtaş, "Gece-gündüz demeden ilçemiz için çalışıyorsunuz. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Sizlerle hep gurur duydum duymaya da devam edeceğim. Kadınların mücadelesine ve yönetimde temsiline büyük önem veriyorum. Hepinize göstermiş olduğunuz gayretten dolayı teşekkür ediyor, 8 Mart Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum" dedi. - SAMSUN

Başkan Demirtaş'tan kadın personellere çiçek
Başkan Demirtaş'tan kadın personellere çiçek
Başkan Demirtaş'tan kadın personellere çiçek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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