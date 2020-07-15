Başkan Demirtaş 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için mevlit okuttu Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Mevlit okuttu.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Mevlit okuttu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Gülüç Belediyesi Düğün Salonu'nda15 Temmuz Şehit ve Gazileri için mevlit-i şerif okuttu. Katılımın yoğun olduğu programa Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti.

Ne pahasına olursa olsun vatana sahip çıkacaklarını söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, programa katılan herkese teşekkür etti. Demirtaş konuşmasında, "15 Temmuz hain darbe girişimini hepimiz yaşadık, orada birçok evladımız şehit oldu, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Biz milli duygularımıza, vatanımıza, bayrağımıza zeval verdirmeyiz. Hainler emellerine hiçbir zaman ulaşamazlar. Çünkü Türk insanı vatanına, bayrağına bağlıdır. Bunu 15 Temmuz'da bir kez daha gösterdiler. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bozulmasın. Ne pahasına olursa olsun, vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum, ayağına taş değmesin. Bugün programımıza katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen programda konuşan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz'u o hain geceyi unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. O gece 251 vatan evladı şehadetle buluştu. 1491 yaralımız oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bu ülkenin gelişiminden rahatsız olanlar, farklı çalışmalar ile bize engel olmaya çalışıyorlar. En sonunda içimize koyun postu yerleştikten sonra gelişmemize engel olmaya çalıştılar. Ama bu aziz millet başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi, bundan sonra da bu hainlerin sürekli karşısında olacağız. Bugün Suriye'de sözü geçen bir ülkeysek, bugün Libya'nın yanlışına dur diyebiliyorsak, bugün Ayasofya'yı camiye çevirebiliyorsak, başta Cumhurbaşkanımız sonra ona destek veren siz değerli aziz milletin sayesindedir. Allah bu milletimize zeval vermesin. Bugün bu programı düzenleyen Gülüç Belediye Başkanımız Gökhan Demirtaş ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, programı düzenleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a teşekkür ederek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Yılmaz konuşmasında, "Bugün 4. Yılı olan, hain FETÖ Terör örgütünün ülkemizi karıştırmaya yönelik yapmış olduğu o hain saldırıda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Dileğimiz odur ki, böyle hainleri içimizde barındırmaması için elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz. Bugün bu programı düzenleyen Gülüç Belediye Başkanımız Gökhan Demirtaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program mevlit okunması ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA