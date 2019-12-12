: Başkan Demirbaş, öğrencilerle "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde buluştu

12.12.2019 23:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:27

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Atatürk Mahallesi'ndeki Çubuk Süleyman Şah İlköğretim Okulunda öğrencilerin daveti üzerine programa katılan Başkan Demirbaş, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, yerli ve milli değerlere sahip çıkılması gerektiğini anlattı.

Öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı görmenin tüm yorgunluğunu unutturduğunu belirten Demirbaş, "Gelecekte bu makamlarda, ülke yönetiminde sizler söz sahibi olacaksınız. Şimdiden yerli ve milli değerlerimize sahip çıkarsanız, tarihimizi ve geçmişimizi iyi öğrenirseniz, ülkemizin geleceği de aydınlık olur. Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Anneleriniz ve öğretmenleriniz sizler için çok güzel yiyecekler hazırlamış. Bugün sizlerle bir arada olduğum için oldukça mutluyum." dedi.

Demirbaş, öğrencilere turşu v e turşu suyu ikram ederek, "Özellikle bu mevsimde hasta olmamak için bol bol turşu yiyiniz ve suyundan içiniz. İlçemizde yetişen meyvelerden ve mevsiminde üretilen sebzelerden yiyiniz. Sağlıklı yaşamak için sağlıklı gıdalardan tüketiniz." diye tavsiyelerde bulundu.

Okul Müdürü Selim Şahin de okullarını ziyaret ederek öğrencileriyle ilgilenmesinden dolayı Başkan Demirbaş'a teşekkür ederek, "Sizlerin burada olması ve öğrencilerle ilgilenmeniz öğrenciler üzerinde önemli kazanımlar meydana getireceğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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