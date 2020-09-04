Başkan Demir: "Samsun Türkiye'nin en güzel şehri" Samsun Akademik Odalar Birliği (SAOB) tarafından düzenlenen Akademik Buluşma ve İstişare Toplantısı'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'u geleceğe taşıyacak projelere ve yatırımlara ağırlık verdiklerini söyleyerek, "Böyle bir çalışma gayreti içindeyiz.

Samsun Akademik Odalar Birliği (SAOB) tarafından düzenlenen Akademik Buluşma ve İstişare Toplantısı'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'u geleceğe taşıyacak projelere ve yatırımlara ağırlık verdiklerini söyleyerek, "Böyle bir çalışma gayreti içindeyiz. Türkiye'ye örnek bir belediye yürüyüşü, duruşu ortaya koyuyoruz. Türkiye'nin en güzel şehrinde yaşıyoruz. Halkımıza hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak 7/24 çalışıyoruz" dedi.

SAOB Akademik Buluşma ve İstişare Toplantısı, Samsun Eczacılar Odası'nda yapıldı. Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Genel Sekreter Yardımcıları Zennube Albayrak ve Ali Seyfi Küçükgöncü, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, SAOB İcra Kurulu Üyesi ve Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, birliğe bağlı akademik odaların başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Uyarmak herkesin görevidir

Toplantıda oda üyelerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, gündeme gelen talep ve konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecine ilişkin genel durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda Başkan Demir, hayata geçirilecek çok sayıdaki proje yatırımlarıyla ilgili de bilgi verdi. Korona virüse karşı pandemi sürecini dünyada en iyi yöneten ve alınan kararların anında uygulanabildiği tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, "Bunu görmek lazım. Samsun Pandemi Kurulu olarak da büyük bir gayretin içindeyiz. İsteriz ki halkımızın tamamı sosyal mesafe kurallarına uysun. Maskesini mutlaka taksın. Dezenfektanları sürekli kullansın. Bunları yaparsak virüsün bulaşma riskini azaltmış oluruz. Bu konuda çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Toplu taşıma araçlarımızda sürekli maske ve sosyal mesafe uyarıları yapıyoruz. Ama bana bir şey olmaz diyerek maske takmayan ve mesafeye uymayanları gördüğümüzde uyarmak hepimizin görevi olmalıdır" dedi.

Halkın yüzde 97'si dikkat ediyor

Samsun'da halkın yüzde 97'sinin virüs tedbirleri konusunda dikkatli davrandığı bilgisini veren Başkan Demir, "Şuan 20'nin üzerinde ekibimiz sahada çalışıyor. Daha yapacağımız çok işimiz var. Pandemi döneminde haklı talepte bulunup geri çevirdiğimiz kimse olmadı. Katkı vermeyen hiçbir kesim de olmadı. Bu Samsun için gururdur. Asker uğurlama törenlerimiz, düğünlerimiz bizim kültürümüzün parçası. Lakin tedbirleri asla elden bırakmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Hizmet için 7/24 sahadayız

Samsun'u geleceğe taşıyacak projelere ve yatırımlara ağırlık verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Böyle bir çalışma gayreti içindeyiz. Türkiye'ye örnek bir belediye yürüyüşü, duruşu ortaya koyuyoruz. Samsun, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Mutlu olmak için çok sebep var. Türkiye'nin en güzel şehrinde yaşıyoruz. Halkımıza hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak 7/24 çalışıyoruz. Alt yapı yatırımlarını bitireceğiz. Kırsalda yolu bozuk köy, suyu akmayan hane kalmayacak. Su konusunda mevcut arıtma tesisini kademeli olarak bakımdan geçirerek devreye alıyoruz. Yeni içme suyu tesisi yatırımıyla da Samsun'un uzun yıllar su problemini ortadan kaldıracağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA