Başkan Dağtekin tütüncü esnafıyla bir araya geldi
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Başkan Dağtekin tütüncü esnafıyla bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, sarmalık kıyılmış tütün üreticileri ve satıcılarıyla bir araya geldi.

Başkan Dağtekin tütüncü esnafıyla bir araya geldi
29.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:22

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, sarmalık kıyılmış tütün üreticileri ve satıcılarıyla bir araya geldi.

Görüşmeye Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Tarım Platformu Başkanı Murat Bilgiç ve tarım komisyonu başkan ve üyeleri katıldı.

Sarmalık kıyılmış tütünle ilgili kapsamlı bir değerlendirmenin yapıldığı görüşmede, tarım alanında Adıyaman'ın tüm potansiyelinin ortaya çıkarılması için AK Parti çatısı altında platformlar ve komisyonlar oluşturduklarını anımsatan Başkan Dağtekin, sarmalık kıyılmış tütün üretimi ve ticaretinin de bunun en önemli bir parçalarından biri olduğunu belirtti.

Gündeme gelen asılsız iddialara itibar edilememesi gerektiğini ifade eden Başkan Dağtekin, özellikle AK Parti döneminde sarmalık kıyılmış tütünle ile çıkan yasaları işaret ederek " Bilindiği gibi miktarı ne kadar olursa olsun hiçbir şekilde kıyılmış tütün üretimi, kıyılması ve satılması yasaktı. AK Parti olarak daha önce meclise verdiğimiz ve kabul edilen önergeyle kooperatifçiliğin önünü açmış olduk. Burada odaklanmamız gereken nokta kooperatifçiliktir. Eğer kooperatifçiliği başarırsak hem Adıyaman'ımızın marka değeri olan tütünümüzü koruma altına almış olacağız, hem de üreticilerimiz ve esnaflarımız ürünlerini sorunsuz bir şekilde piyasaya sunmuş olacaklardır. Bugün Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerine baktığımız zaman kendi marka değeri olan tarım ürünlerini kooperatifler aracılığıyla bırakın Türkiye'yi dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğini görüyoruz. Biz Adıyaman olarak neden bunu başarmayalım. AK Parti olarak Adıyamanlı üreticilerimizin lehine olacak tüm girişimleri bugüne kadar destekledik. ve desteklemeye de devam ediyoruz. Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın ise, il başkanlığından bugüne kadar büyük mücadeleler vermiştir. Hepinizin bildiği üzere milletvekili olduğu dönemde, meclise sarmalık kıyılmış tütünle ilgili ilk önergeyi veren milletvekilimizdir. Kabul edilen o önergeyle hem çiftçilerimiz hem de esnafımız rahat bir nefes aldı. Daha öce de başta tütün platformu olmak üzere sivil toplum örgütlerinden ve çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda tütündeki vergi oranını düşürmüştük. Daha önce kamuoyuna getirdiğimiz ve hatırlattığımız bilgilere ışığında hiçbir tütün üreticimizin mağdur olmasına gönlümüz asla razı olmaz. Elbette bu sorunları diyalog ve dayanışma halinde çözeceğiz" dedi.

Öte yandan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da canlı telefon bağlantısıyla görüşmelere katılarak, tütüncü esnafların sorunlarını dinledi. Sarmalık kıyılmış tütünle ilgili geçmişinden bugüne kadar yapılan düzenlemeleri hatırlatan Aydın, son olarak TBMM'de kabul edilen kanun ile Bakanlıktan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara uygulanacak hapis cezasını Temmuz 2021'e ertelendiğini kaydetti.

Aydın, "Üreticimizin mağdur olmaması için tüm tedbirleri alıyoruz. Üreticimiz adına her anını takip ettiğimiz bu süreç devam ederken, üreticilerimiz lehine olacak yasaları daha önce TBMM'den geçirmiştik. Yine aynı kanun maddesinde yer alan 'tam ve yeni teknoloji' şartını ortadan kaldırarak, üreticimizin üzerindeki büyük bir yükü de kaldırmıştık. Böylece kooperatiflere, daha az masrafla tesis kurabilmenin önünü açmış olduk. İnşallah Adıyaman'a geldiğimizde hem çiftçilerimizle hem de esnaflarımızla etraflıca bir görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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