Başkan Çolakbayrakdar, kardeş belediye başkanını ağırladı

04.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:59

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'la kardeş belediye olan Kırşehir'in Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve belediye meclis üyelerini makamında misafir etti. Ziyarette Kocasinan'ın Kayseri'nin giriş kapısı konumunda bulunduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu durumun kendilerine daha büyük sorumluluklar yüklediğini söyledi.



Kayseri'de kurumlar arasındaki birlikteliğin şehre bereket olarak yansıdığına vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, bu uyum kültürünün hizmet kalitesine olumlu anlamda yansıdığını ifade etti. Çiçekdağı ile kardeş belediye olmanın kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Neşet Ertaş'ın memleketi olan Çiçekdağı, sadece Kırşehir'de değil, tüm Türkiye'de ismi duyulmuş, güzel bir ilçemizdir. Bu vesile ile Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kayserililere daha güzel ve daha iyi hizmetler verebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri; devletimiz, hayırsever işadamları ve şehri yönetenler tarafından farklı alanlarda yapılan yatırımlarla kültür, sağlık, spor, eğitim, turizm ve tarım şehri olarak da uluslararası alanda anılmaya başlandı. Daha yaşanabilir bir Kayseri için bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ise, misafirperverliğinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "İlçemiz, Neşet Ertaş'ın yanı sıra çok sayıda ozan yetiştirmiş, bu anlamda özel bir ilçemizdir. Çiçekdağı, Kırşehir ilinin bilinen en eski kazasıdır. Osmanlı döneminde kurulan ilçemizin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tüm Kayseri halkını ozanlar diyarı güzel ilçemiz Çiçekdağı'na davet ediyorum" diye konuştu.



Hoş sohbetlerin gerçekleştirildiği ziyaret, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nun Başkan Çolakbayrakdar'a üzerinde Kırşehir'e özgü motiflerin yer aldığı çini tabak hediye etmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA