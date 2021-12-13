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Başkan Çöl, Isparta'dan gelen heyet ile istişarelerde bulundu

Başkan Çöl, Isparta'dan gelen heyet ile istişarelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

ISPARTA (İHA) - Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Dernek olarak Isparta'da yaptıkları çalışmalardan bahseden Gökhan Büyükleblebi, Sandıklı ilçesinde Başkan Çöl'ün konuğu olduklarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine Isparta'ya has hediyeler takdim ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Başkan Çöl bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Büyükleblebi ve beraberindeki heyete teşekkür ettiğini belirtip, Isparta'da bulunan hemşehrilerine selamlarını gönderdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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