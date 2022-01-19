Başkan Çöl, 12 milyon TL'lik yatırım müjdelerini açıkladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarında ardından ilçeye yaklaşık 12 milyon TL'lik yatırım müjdesi ile döndü.

Başkan Çöl, Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş ile AK Parti İlçe Başkanı Osman Işık, Ankara'ya giderek bir dizi ziyaretlerde ve temaslarda bulundu. Bu ziyaretler kapsamında, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu'yu ziyaret eden Başkan Çöl ile beraberindeki heyet ardından bakanlıkları ziyaret etti. Başkan Çöl ziyaretlerin ardından müjdelerini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Başkan Mustafa Çöl açıklamasında, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda Bakanımız, milletvekillerimiz ve il başkanımızın destekleri ile güzel ilçemize yatırım yağmuru başlayacak. Bu kapsamda sıfır atık projesi için 750 bin TL, kent tasarımı için 1 milyon TL, temizlik hizmetleri için 500 bin TL, üst yapı için 10 milyon TL, 500 TOKİ konutu yapımı, 5 MW Enerji için Uluslararası Finans Desteği sağlandı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR