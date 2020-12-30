Başkan Çerçioğlu, "2021 şefkat, iyileşme ve umut yılı olacak"
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Başkan Çerçioğlu, "2021 şefkat, iyileşme ve umut yılı olacak"

30.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:07
Başkan Çerçioğlu,

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeni yıl için yayımladığı mesajında, 2021 yılının şefkat, iyileşme ve umut yılı olacağını belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeni yıl için yayımladığı mesajında, 2021 yılının şefkat, iyileşme ve umut yılı olacağını belirtti.

Başkan Çerçioğlu mesajında, "Hep birlikte zorlu bir yılı geride bıraktık. 2020'de yaşadığımız pandemi süreci bizlere bir kez daha bilimin değerini ve önemini anlamak için fırsat oldu. Sağlık çalışanlarımıza duyduğumuz minnet duygusunu buradan altını çizerek bir kez daha belirtmek istiyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl hizmetlerimizi derman belediyeciliği duygusu ile yaptık. İhtiyacı olana el uzattık, kimseyi asla yalnız bırakmadık. Büyüyen bir kentin ihtiyaçlarını gelecek yılları planlayarak hayat geçirdik. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte gönlümüz rahat bir şekilde yeni yıla giriyoruz. İnanıyorum ki 2021 şefkat, iyileşme ve umut yılı olacak. Kentimiz, ülkemiz ve milletimiz için daha bereketli, daha güçlü ve çok daha mutlu şekilde yeni yılı geçireceğiz. Dayanışma içinde umudu büyütüp ve sevgiyi paylaşıp, yeni yılda eminim ki çok güzel başarılar elde edeceğiz. Yine hep beraber daha sağlıklı ve çokça gülümseyeceğimiz günleri yaşayacağız. Yeni yılınızı en içten duygularımla kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice yıllar dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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