Başkan Çerçi yeni binasında MTSO Başkanı Yılmaz'ı ağırladı
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Başkan Çerçi yeni binasında MTSO Başkanı Yılmaz'ı ağırladı

Başkan Çerçi yeni binasında MTSO Başkanı Yılmaz'ı ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle beraber yeni hizmet binasına taşınan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle beraber yeni hizmet binasına taşınan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Altuntaş, Mehmet Ali Ok ve MTSO Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Yener ile yeni hizmet binasına taşınan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi, "Nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Yunusemre ve daha güzel bir Manisa için Sivil Toplum Kuruluşlarının önemini biliyoruz. Fikirleriniz bizler için önemli. Ziyaretiniz bizleri mutlu etti" dedi.

Yunusemre Belediyesi'nin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da Yunusemre Belediyesi'nin çalışmaları ile takdir topladığını ifade etti. - MANİSA

Başkan Çerçi yeni binasında MTSO Başkanı Yılmaz'ı ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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