Başkan Çerçi, Vali Deniz ile Yunuskent'te incelemelerde bulundu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Ahmet Deniz ile birlikte 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin yapımı devam eden 2. etabında incelemelerde bulundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Ahmet Deniz ile birlikte Yunusemre Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirilen 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Proje alanında incelemede bulundu. İncelemede Vali Deniz ve Başkan Çerçi'ye Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Kılıç Kaya, Hakan Yılmazbaş ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Proje hakkında Vali Ahmet Deniz'i bilgilendiren Başkan Çerçi, birkaç ay içerisinde konutları hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını aktardı. Başvurularını geçtiğimiz aylarda aldıkları, yaklaşık bin konuttan oluşacak 3. Etap projesi hak sahipliği belirleme kuralarını da kısa bir süre içerisinde yapacaklarını anlatan Başkan Çerçi, bu tarihi önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracaklarını dile getirdi.

Vali Deniz, Başkan Çerçi ve beraberindekiler Parke Taşı ve Asfalt Plenti Fabrikasında da incelemede bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA