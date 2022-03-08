Başkan Çerçi'den 8 Mart kutlaması

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediye bünyesindeki hanım lokallerinde kurs gören kadınlar ile belediyede görev yapan kadın personelleri ziyaret ederek çiçek verdi, günlerini kutladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı. Belediye bünyesinde hizmet veren hanım lokalleri ve meslek edindirme kurslarında eğitim gören kadınlar ile belediyede görev yapan kadın personelleri ziyaret ederek çiçek veren Başkan Çerçi, onların günlerini kutladı. Ziyarette Başkan Çerçi'ye Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak eşlik etti. 8 Mart'ın önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi olarak bünyemizde kurduğumuz 13 hanım lokalimizde hanımlarımız okuma yazma kursundan dokumacılığa, kuaförlükten dikiş nakışa kadar yaklaşık 40 branşta eğitim görüyor, meslek öğreniyor, spor yapıyor, sosyalleşme fırsatı buluyor. Lokallerimizin sayısını arttırmayı planlarken, kadınlara yönelik düzenlediğimiz girişimcilik kurslarıyla da kendi işlerinin sahibi olabilmeleri için destek veriyoruz. Eğitim almak isteyen kadınlarımızın her daim destekçisi olacağız. Yine onlarca kadın çalışanımızla birlikte şehrimize hizmet ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle vatan için gözünü kırpmadan can veren şehit eşleri ve anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MANİSA