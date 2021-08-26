Başkan Çebi Araklılı Hemşehrisi Yurtdışı Akraba Toplulukları Başkan Yardımcı ile Görüştü

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ve AK Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık Ankara ziyaretlerine devam ediyor.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ve AK Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık Ankara ziyaretlerine devam ediyor. İki başkan Araklılı hemşehrileri Yurtdışı Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ile görüştü. Başkan Çebi; "Yurtdışı Akraba Toplulukları Başkan Yardımcımız, ilçemizin değerlerinden Sn. Sayit Yusuf'u, AK Parti Araklı İlçe Başkanımız Sn. Şaban Bıyık ile ziyaret ettik. Samimi sohbetine, ilgi ve alakasına teşekkür ediyoruz. " ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre