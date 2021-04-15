Başkan Çağırıcı, yeniden NALAS 2. Başkan Yardımcısı seçildi
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Başkan Çağırıcı, yeniden NALAS 2. Başkan Yardımcısı seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çağırıcı, yeniden NALAS 2. Başkan Yardımcısı seçildi

Güneydoğu Avrupa'daki 12 ülkede 9 bin yerel yönetimi ve aynı zamanda 80 milyonluk nüfusu temsil eden NALAS'ın 16. Genel Kurul Toplantısı'nda görev değişikliği yaşandı.

Güneydoğu Avrupa'daki 12 ülkede 9 bin yerel yönetimi ve aynı zamanda 80 milyonluk nüfusu temsil eden NALAS'ın 16. Genel Kurul Toplantısı'nda görev değişikliği yaşandı. NALAS'ın yeni başkanı olarak Moldova Belediyeler Birliği Başkanı Tatiana Badan olurken, MBB Encümen üyesi ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yeniden 2. Başkan Yardımcısı seçildi.

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS), 16. Genel Kurulu Toplantısı Kovid-19 salgını sebebiyle online olarak gerçekleşti. Toplantıya NALAS'ın 2. Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Marmara Belediyeler Birliği Encümen üyesi ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı.

NALAS'a kadın başkan

2020-2021 yılına ait bütçe ve çalışma planlarının değerlendirildiği görüşmede 2021-2022 dönemine yönelik görevlendirmeler de yapıldı. NALAS Başkanı Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği'nden Emanuil Manolov görevini Moldova Belediyeler Birliği Başkanı Tatiana Badan'a bıraktı. 13. Başkan olan Badan aynı zamanda ilk kadın başkan oldu. Geçen yıl seçildiği 2. Başkan Yardımcılığı'nı başarıyla yürüten Başkan Çağırıcı da yeniden NALAS'ın 2. Başkan Yardımcılığı görevine layık görüldü.

"Yeni yönetim hayırlı olsun"

Kendisine gösterilen güvenden dolayı NALAS üyelerine teşekkür eden Çağırıcı, "İkinci kez bu göreve getirilmekten dolayı onur duyuyorum. Yerel yönetimleri güçlendirmek ve NALAS'ı daha ileriye taşımak amacıyla önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Yeni yönetimimiz hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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