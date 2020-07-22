Başkan Büyükkılıç'tan Diyanet Vakfı'na kurban bağışı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Her şeyden önce insanlığa hizmet sevdasıyla böyle bir gayretin içerisinde yer alan Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'i kabulünde, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. Kurban Bayramı vesilesiyle 65 ülkeye gidecek olan bağışların ihtiyacı olan insanlara ulaştırılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce insanlığa hizmet sevdasıyla böyle bir gayretin içerisinde olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bizlerde güvenilen bir kurum olarak yanınızda yer aldığımızı ve bu senede yine yer alma konusunda irade gösterdiğimizi paylaşmak istiyorum. Cenabı Allah riyadan korusun. Rızasına uygun kabul etsin diyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç'a kurban bağışı dolayısıyla teşekkür eden İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Başkan Büyükkılıç'ın sürekli olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın yanında olduğunu belirterek yardımlarını ve desteklerini hiç eksik etmediğini söyledi. Güven, "Şahsım adına, müftülüğüm adına ve Türkiye Diyanet Vakfı adına teşekkür ederken, aynı zamanda dünyanın da mağdurları, muhtaçları içinde teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kurban vesilesiyle bu yıl da dünyanın 65 ülkesine ulaşacağız, dünyanın mazlumlarına yardım edeceğiz" dedi.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, kurban bağışının ardından Başkan Büyükkılıç'a Kuran-ı Kerim hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA