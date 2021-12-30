Başkan Büyükkılıç, Niğde'de temaslarda bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, milletvekilleri Selim Gültekin ve Yavuz Ergun ile Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Niğde'de ilk olarak AK Parti Niğde İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, başkan Ömer Kılıç'a vefat eden annesi için taziye dileklerini iletti.

Daha sonra Niğde Belediye Başkanlığını ziyaret eden Büyükkılıç, başkan Emrah Özdemir ile bir süre görüştü.

Büyükkılıç, burada Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen "Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde" temalı uluslararası resim sergisi ile "Anadolu Kadını", "15 Temmuz Ömer Halisdemir Ruhu" ve "Pandemi ile Değişen Dünya" konulu resim sergilerini gezdi.

Niğde'de esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Büyükkılıç, beraberindekilerle birlikte kentteki kentsel dönüşüm alanlarını inceledi, Selçuklu eseri Alaaddin Cami ve Niğde Kalesi'ni gezdi.

Büyükkılıç, daha sonra AK Parti Niğde İl Başkanı Kılıç, milletvekilleri Gültekin ile Ergun ve Belediye Başkanı Özdemir ile birlikte Niğde Valisi Şimşek'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.