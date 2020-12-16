Başkan Büyükkılıç: "Ne şehitlerimizi, ne gazilerimizi, ne de o hain terör saldırısını unutmadık, unutturmayacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Büyükkılıç: "Ne şehitlerimizi, ne gazilerimizi, ne de o hain terör saldırısını unutmadık, unutturmayacağız"

16.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:49
Başkan Büyükkılıç:

Kayseri'de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da düzenlenen canlı bomba terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti.

Kayseri'de 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu 17 Aralık 2016'da düzenlenen canlı bomba terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Şehadetlerinin 4. yılında, tüm şehitlerimizi ayrı ayrı anıyor ve Allah'tan rahmet diliyoruz. Ne şehitlerimizi, ne gazilerimizi, ne de o hain terör saldırısını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

17 Aralık 2016'da Talas ilçesi yolu, Erciyes Üniversitesi kavşağında çarşı iznine çıkan Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen kalleş PKK saldırısında 15 askerimiz şehit olmuş, 54 askerimiz de yaralanarak gazi olmuştu. Terör saldırısının 4'üncü yıldönümünde açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, o kara günün hala dün gibi hafızalarda olduğunu belirterek, "O hain terör saldırısında 15 şehit verdik, 54 askerimiz yaralandı. 17 Aralık, Kayseri tarihine kara gün olarak geçti. Şehrin merkezinde komandolarımıza yapılan kalleş saldırının üzerinden 4 yıl geçti. Hala dün gibi. Bir kış günü, öz çekim yapan o yiğitlerimizin son fotoğrafları hala gözümüzün önünde" diye konuştu.

Ne şehitleri, ne gazileri, ne de o hain saldırıyı unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını söyleyen Başkan Dr. Büyükkılıç, "Abdulsamet Özen, Kenan Döngel, Yunus Emre Duran, Serdar Amak, Fehmi Barçın, Uğur Korkmaz, Mustafa Cihan, Arif Tuğ, Kamil Tunç, Hasan İlhan, Raşit Yücel, Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren ve Mesut Yaşar. 15 yiğit, 15 kahraman, 15 vatan evladı, 15 ana kuzusu, 15 babasının yiğidi, 15 sevgilisinin yari ve 15 ağabey. Şehadetlerinin 4. yılında, tüm şehitlerimizi ayrı ayrı anıyor ve Allah'tan rahmet diliyor, ruhları şad mekanları cennet olsun diyorum. Ne şehitlerimizi, gazilerimizi, ne de o hain terör saldırısını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Başkan Yavuz: '17 Aralık şehitlerini unutmayacağız, unutturmayacağız'
Son dakika haberleri | Başkan Yavuz: "17 Aralık şehitlerini unutmayacağız, unutturmayacağız"
'Gençlerimize ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek geleceğimiz de o kadar güzel olacaktır'
"Gençlerimize ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek geleceğimiz de o kadar güzel olacaktır"
- Hain saldırının 11. yılında şehitler anıldı
- Hain saldırının 11. yılında şehitler anıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Defne Samyeli Haluk Bilginer Mustafa Sandal Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Pierre Webo Samet Aybaba Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Büyükkılıç: "Ne şehitlerimizi, ne gazilerimizi, ne de o hain terör saldırısını unutmadık, unutturmayacağız" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:14:55. #1.14#
title