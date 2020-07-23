Başkan Büyükkılıç kırsal kalkınmayı konuştu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iki yıl önce yaşamını yitiren ve kırsal kalkınma üzerine önemli çalışmaları bulunan duayen kent bilimci Prof. Dr. Cevat Geray'ın anısına Özel Kalem TV tarafından düzenlenen "Kırsal Kalkınma" konulu oturuma katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iki yıl önce yaşamını yitiren ve kırsal kalkınma üzerine önemli çalışmaları bulunan duayen kent bilimci Prof. Dr. Cevat Geray'ın anısına Özel Kalem TV tarafından düzenlenen "Kırsal Kalkınma" konulu oturuma katıldı. Başkan Büyükkılıç, rahmetle andığı Prof. Dr. Cevat Geray'ın kırsalın önemini çok iyi bildiğini ve kırsalda yapılması gereken çalışmaları o tarihlerde gündeme taşıyarak tarihe ışık saçtığını belirtti.

Prof. Dr. Ruşen Keleş'in moderatörlüğünde Prof. Dr. Cevat Geray'ın anısına video konferans yöntemiyle düzenlenen "Kırsal Kalkınma" oturumuna Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Başbakan Yardımcılığı da yapmış Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Murat Karayalçın, Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Merkez Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Can Hamamcı, Prof. Dr. Ayşegül Mengi, Bayburt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hayriye Şengün, emekli öğretim üyesi Dr. Hasan Hüseyin Doğan, Ürgüp Eski Belediye Başkanı Bekir Ödemiş de katıldı.

Oturumda, bilim dünyasına şehircilik, kooperatifçilik, kırsal kalkınma alanlarında değerli çalışmalar kazandıran Prof. Dr. Cevat Geray çalışmaları ile bir kez daha anıldı. "Kırsal Kalkınma" oturumunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vefa duygusunun en güzel örneğini yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vefa duygusunun en güzel örneği sergilenip Cevat Hocamızın anılıyor olması çok kıymetli. Cevat Hocama Allah'tan rahmet diliyorum. Bizlere yol gösterdi, yardımcı oldu. Kendisinin özgeçmişini gözden geçirdiğimizde insan okumaktan yoruluyor. Bir ömür dolu dolu geçmiş. İnsan gıpta ediyor, gurur duyuyor. Ülkesi için, insanı için her konuya yönelmiş ama kalkınmanın kırsaldan başlayacağını da en güzel biçimde gündeme taşımış."

Tarihi Kentler Birliği'nin de çok güzel bir kuruluş olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Tarihi kentler gerçekten çok güzel bir kuruluş. Adeta Türkiye'mizin ufkunu açıyor. Bir bakıma da geçmişin bilincini ayakta tutan bir yaklaşımı var. Herkesin temsil edildiği, siyasal bir yaklaşımın gözlenmediği sadece medeniyetlerin buluşması anlayışı içerisinde tarihe sahip çıkma kültürünü oluşturdu. Hoşgörüyü, buluşmayı, anlaşmayı, konuşmayı, tanışmayı ve dayanışmayı hep o tür kurum ve kuruluşlarla bir bakıma geliştirdik" dedi.

"CEVAT HOCAM ÇOK ÖNGÖRÜLÜ BİR İNSANMIŞ"

Oturumda Kırsal Kalkınma konularını değerlendiren Başkan Büyükkılıç, Pandemi süresince kentte yaşayan herkesin kırsala dönmeye kafa yormaya başladığını ve bu anlamda çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Pandemi süresince kentten herkes kırsala dönmeye kafa yormaya başladı. Bu konuda çalışmalar yapmaya başladı. Şu anda Kayseri'yi gözden geçiriyorum. Yüzde 80 nüfus adeta şehir merkezinde yaşıyor. Öyle olunca pandemi sürecinde insanlar bunaldı. Bizden bu defa kırsal planlamayı önemseyerek villa, yani ekip dikilecek yerleri de olan alanlar istemeye başladılar. Ayrıca kırsaldaki dostlarımız, ya da şehre göçmüş kırsala geri dönmek isteyen dostlarımızda diyelim ki doğal gaz konusunda, altyapı konusunda, eğitim konusunda, sağlık konusunda eksiklikler varsa bunların giderilmesini istemek suretiyle bu defa tersine göçün olması yönüyle irade göstermeye başladı. Şunu vurgulamak ve özetlemek istiyorum. Cevat Hocam çok öngörülü bir bilim insanıymış. Sadece şehircilik anlamında kırsalın önemini bilerek çalışmalar yaptı." - KAYSERİ

Kaynak: İHA