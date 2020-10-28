Başkan Büyükkılıç Ankara'da 3 ayrı program ve toplantıya katılarak Kayseri'yi temsil etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği Ekim Ayı Encümen ve Meclis toplantıları ile 'Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği Ekim Ayı Encümen ve Meclis toplantıları ile 'Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Başkent Ankara'da bazı temaslarda bulunan Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Türkiye Belediyeler Birliği Ekim Ayı Encümen Toplantısı'na katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başkanlığında yapılan toplantıda 2019 yılı bütçe kesin hesabı ile 2021 yılı bütçe taslağı görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, Encümen Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı 'Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni' programına katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen programda Kayseri'den Talas, Melikgazi ve Yahyalı belediyeleri sıfır atık ile ilgili projelerinden dolayı ödül aldı. Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Yarışması Ödül Töreni'nde Kayseri'den Talas Belediyesi "Kompost Poşeti Üretimi", Melikgazi Belediyesi "Hareketli Geri Dönüşüm Maketi/ Sıfır Atık Şehir Maketi" ve Yahyalı Belediyesi de "Öğrenciler ile Sıfırdan Başlıyoruz" projesi ile ödül alan ilçeler oldu. Son olarak 9 gündem maddesinin ele alındığı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onur konuğu olduğu Türkiye Belediyeler Birliği 2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve kıymetli belediye başkanı arkadaşlarımın katılımlarıyla Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın birlikte düzenlediği Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül törenine katıldık" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarının ve bakanların katıldığı toplantı ve programların çok verimli geçtiğinin altını çizen Büyükkılıç, "Yerel yönetimler olarak birlikte hareket ediyor ve toprağımızı, suyumuzu, havamızı her türlü kirlilikten korumak için mücadele veriyoruz. Belediyelerimizin şehirlerimizde topladıkları atıkları dönüştürmeleri ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir kazanım olmaktadır. Bu kapsamda Sıfır Atık Fikir Yarışması Ödül Töreni'nde ödül alan Talas, Melikgazi ve Yahyalı Belediyelerimizi de tebrik ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı