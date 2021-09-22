Başkan Büyükakın: Yenidoğan ve Serdar'da kalıcı çözümler üreteceğiz - Haberler
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Başkan Büyükakın: Yenidoğan ve Serdar'da kalıcı çözümler üreteceğiz

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Başkan Büyükakın: Yenidoğan ve Serdar'da kalıcı çözümler üreteceğiz

Yenidoğan ve Serdar mahallerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükakın, "Bu iki güzide mahallemizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üreterek gidereceğiz" dedi.

KOCAELİ (Bültenler) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Yenidoğan ve Serdar mahallesinin sakinleriyle buluştu. Mahallenin ihtiyaçlarına ilişkin istişarelerde bulunan Başkan Büyükakın'a AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Bölge Koordinatörü Hasan Ayaz'ın yanı sıra teşkilat üyeleri eşlik etti. Mahalle sakinleriyle verimli bir toplantı gerçekleştiren Başkan Büyükakın, Yenidoğan ve Serdar Mahallesi için, "Bu iki güzide mahallemizin ihtiyaçlarını günü kurtarmak için değil, kalıcı çözümler üreterek gidereceğiz" dedi.

''DETAYLI BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Yenidoğan Mahallesi'nin sokaklarını gezen, esnafa bereketli işler dileyen ve vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Büyükakın, ''Mahallerimizde yapacağımız çalışmaya bütüncül bakıyoruz'' diyerek, şunları kaydetti; "Yenidoğan ve Serdar mahallesindeki hemşerilerimizin konuk severliği için öncelikle çok teşekkür ediyorum.Bugün çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Mahallerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini vatandaşlarımızdan aldık. Arkadaşlarımızla birlikte bize aktarılan konular için detaylı bir çalışma yapacağız. Biz vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İhtiyaçlarına karşı çözüm üretmek için her daim taşın altına elimizi değil tüm bedenimizi koyuyoruz. Yenidoğan ve Serdar mahallemizde çok önemli çalışmaları hayata geçireceğiz" açıklamasını yaptı.

"İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ"

İzmit ilçesinde çok önemli yatırımları hayata geçirdiklerini, hayatı kolaylaştırmak ve konforlu hale getirmek için vatandaşlardan gelen taleplere çok önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Yenidoğan ve Serdar mahallemizdeki ihtiyaçlara karşı çözüm üreteceğiz. Vatandaşımızın bizden talepleri oldu. Bizler çözüm makamındayız ve öncelik sırasına göre neler yapabileceğimize detaylı bir şekilde çalışacağız. Halkımızla bire bir temas ederek, araziden direkt bilgi alarak her daim olduğu gibi yolumuza devam ediyoruz. Halkımızla yakın çalışmaya bu süreçte de devam ediyoruz. Bu mahallerimizde kurduğumuz güçlü bağ ile sorunlara karşı çözüm arayışımızda vatandaşımızın desteğini de çok önemsiyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

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Haber: Başkan Büyükakın: Yenidoğan ve Serdar'da kalıcı çözümler üreteceğiz - Haberler
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